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Культура

Премьера "Матильды" прошла в Москве без эксцессов

01:2325.10.2017
0720
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПремьерный показ фильма Матильда. Архивное фотоПремьерный показ фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" в кинотеатре "Октябрь" в Москве прошла без эксцессов. Протест против картины перед показом оказался малочисленным и неубедительным, а посмотреть драму о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской собрался столичный бомонд.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков посетил премьеру "Матильды" в Москве
До московской премьеры фильм показали зрителям в Санкт-Петербурге — премьера прошла в Мариинском театре, где танцевала Кшесинская и снимались некоторые сцены фильма.

За час до сбора гостей у "Октября" собрались журналисты и немногочисленные противники картины: женщина с плакатом "Руки прочь от русского царя", молодой человек с иконой и четками, а также двое представителей общественного движения "Сорок сороков". Журналистам они рассказали, что пришли на премьеру "помолиться за государя".

"Иудина радость"

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поклонская перед московской премьерой "Матильды" призвала "задуматься"
"Продажная элита за 30 сребреников продала государя. Мы боимся, что сейчас эта же продажная элита сделает это с нашим президентом. Мы пришли сюда заявить свою позицию и помолиться перед кинотеатром "Октябрь", — сказал координатор движения Андрей Кормухин.

По его словам, активисты "Сорока сороков" учредили премию "Иудина радость", которую ежегодно будут присуждать людям, которые достигли "успехов в русофобстве и попрании традиционных ценностей".

Кормухин продемонстрировал пакет с "30 сребрениками" ручной работы, на которых изображен человек, похожий на актера Ларса Айдингера, исполнившего роль Николая II в "Матильде".

"Эти монеты мы планируем бросить под ноги Учителя и съемочной группы", — добавил Кормухин. Планы активистов не осуществились, поскольку их задержали за нарушение общественного порядка.

Гости премьеры

Руководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Учитель снова пригласил Поклонскую на "Матильду"
Среди тех, кто пришел на премьеру "Матильды", были олимпийская чемпионка Татьяна Навка, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, глава предвыборного штаба Ксении Собчак, сооснователь канала НТВ Игорь Малашенко, актеры Сергей Пускепалис, Максим Аверин, Владимир Вдовиченков с Еленой Лядовой, Катерина Шпица, адвокат Михаил Барщевский, музыкант Евгений Маргулис, режиссер Алексей Попогребский.

В самый последний момент в кинотеатр зашел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому не раз приходилось комментировать конфликт вокруг фильма, однако от комментариев после просмотра картины он отказался.

Перед началом премьерного показа фильма режиссера Алексея Учителя Матильда в Санкт-Петербурге. 23 октября 2017
© РИА Новости
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Под молитвы и овации: в Петербурге прошла премьера "Матильды"
Жириновский рассказал РИА Новости, что ходит в кино "раз в десять лет". "В Кремле был на "Сибирском цирюльнике" (Никиты) Михалкова, потом еще на что-то ходил, и вот сейчас. Три раза", — сказал он.

Комментируя скандал вокруг фильма, многие гости назвали его неприятной историей.

Продюсер Иосиф Пригожин, который пришел на премьеру вместе с супругой певицей Валерией, заявил журналистам, что "кино, музыка, спорт должны объединять людей". "Что касается этого скандала, то чем больше шума, тем дороже телеграмма", — прокомментировал он.

"Любовь — это то, что позволяет нам жить, И вера. — сказал, в свою очередь, режиссер Юрий Грымов. – Все, что происходило вокруг фильма, не имеет никакого отношения к кино, не имеет никакого отношения к рекламе. Это просто клиника".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Учитель и актриса Луиза Вольфрам в роли жены императора Николая II Александры Федоровны
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер Алексей Учитель и актриса Луиза Вольфрам в роли жены императора Николая II Александры Федоровны

Творец и боец

Актер Ларс Айдингер в роли Николая II во время съемокфильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Почему нужно смотреть и за что не любить "Матильду"
На сцену для представления фильма вышла съемочная группа во главе с Учителем. Исполнители главных ролей немецкий актер Ларс Айдингер и польская актриса Михалина Ольшанска на премьеру не приехали. Однако они прислали видеообращения, в которых объяснили, что им очень жаль, что так вышло.

Российский актер Данила Козловский, сыгравший вымышленного офицера Воронцова, влюбленного в Кшесинскую, тоже отсутствовал. Он также прислал видеообращение, в котором объяснил, что не может присутствовать на премьере, поскольку снимает фильм в Ирландии.

Из актеров, сыгравших важные роли в фильме, на премьере побывали Сергей Гармаш, Евгений Миронов и Ингеборга Дапкунайте.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в фильме Матильда
© Фото предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Ингеборга Дапкунайте о "Матильде": "Мы снимали фильм не о религии"
Первым фильм представил сопродюсер проекта, артист Владимир Винокур. "Алексей Учитель оказался не только творцом, но и бойцом — это единственный в истории кинематографа случай, когда режиссеру, помимо творчества, идеи, нужно было бороться с мракобесием", — сказал он.

Винокур поблагодарил министра культуры Владимира Мединского, который, по его словам, "оказался бойцом, который тоже устоял и выстоял".

"Судить вам. Я считаю, что фильм достойный, и никакого оскорбления памяти царя в нем нет. Спасибо, Алексей. Молодец, гений, дважды гений. Извините за весь шум не по нашей вине. Журналисты меня спрашивают: "Не хотите ли вы поблагодарить (депутата Госдумы Наталью) Поклонскую за рекламу?" Нет, не хочу", — отметил Винокур

Афиша фильма Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Песков рассказал, будут ли в администрации Кремля смотреть "Матильду"
Режиссер Алексей Учитель сообщил зрителям, что уже второй день на премьерах в Петербурге и Москве он "отходит от четырех лет производства фильма" и от последнего года, который сопровождался "приятными" минутами.

"Вчера в Мариинском театре я сказал фразу, которую хотел бы повторить и здесь. Я вас всех поздравляю с победой здравого смысла", — сказал Учитель.

После премьеры зрители неохотно делились впечатлениями. На вопрос, понравился ли фильм, Сергей Миронов кратко ответил РИА Новости: "Нет". С ним был солидарен Грымов.

Режиссер Александр Прошкин тоже был лаконичен. "Впечатляет", — сказал он, отметив, что относительно исторической правдивости он не уверен. Историческая правдивость вызвала сомнения у многих других зрителей, опрошенных РИА Новости.

После показа гости Учителя отметили премьеру в ресторане "Тарантино".

История конфликта

Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской
Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

Парламентарий несколько раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение с маркировкой 16. В видеообращении к генпрокурору Юрию Чайке Поклонская также просила признать фильм "провокационным экстремистским материалом".

Как сообщила Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание "Матильды" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.

Листовки фильма Матильда в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генпрокуратура получила 43 жалобы Поклонской на "Матильду"
Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Актер играл в фильмах-призерах Берлинского ("Страсть не знает преград" Марен Аде) и Каннского фестивалей ("Персональный покупатель" Оливье Ассаяса), а также в ленте классика британского кино Питера Гринуэя "Гольциус и Пеликанья компания" о жизни голландского мастера эротической гравюры XVI века Гольциуса, что дало основание Поклонской заявить, что Николая II в фильме играет порноактер.

Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александр Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. Как сообщил на закрытом просмотре в МИА "Россия сегодня" Учитель, из-за скандала иностранные исполнители главных ролей приезжать на премьеру отказались.

© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan" Съемки фильма "Матильда"
© Фото : предоставлено PR Агентством "Sarafan"
Съемки фильма "Матильда"
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