Мединский: начало реконструкции Соловецкого музея согласовано с ЮНЕСКО

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство согласовало с ЮНЕСКО реконструкцию Соловецкого музея.

"Два года диалога с ЮНЕСКО: согласовано проектирование/начало реконструкции музейного комплекса Соловков. Это большой успех!" – написал Мединский в Twitter.

2 года диалога с ЮНЕСКО: согласовано проект-ие/начало реконструкции музейного комплекса Соловков

Это большой успех! pic.twitter.com/tzmZaekcKv — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 24 октября 2017 г.

​Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.