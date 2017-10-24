Создатель кода в заставке "Матрицы" рассказал, из чего он составлен

Создатель кода из заставки Матрицы рассказал, из чего он составлен

Создатель кода из заставки Матрицы рассказал, из чего он составлен

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Строчки зеленого кода из японских иероглифов и цифр, появляющиеся в трех частях знаменитого фильма "Матрица", составлены из рецептов суши, рассказал художник-постановщик фильма Саймон Уайтли в интервью порталу CNET.

"Мне нравится говорить всем, что код из "Матрицы" сделан из японских рецептов суши", — сказал он. По словам Уайтли, символы, использованные в заставке трех фильмов франшизы, он позаимствовал в поваренной книге своей жены-японки. "Без этого кода нет "Матрицы", — отметил он.

Фильм "Матрица" был снят в 1999 году братьями Вачовски, известными после операций по смене пола как сестры Вачовски. В 2003 году на экраны вышли следующие две картины серии под названиями "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".