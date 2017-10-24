Протестующие хотят раскидать 30 сребреников на премьере "Матильды" в Москве

Участница одиночного пикета против фильма Алексея Учителя Матильда перед его премьерой в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017

Участница одиночного пикета против фильма Алексея Учителя Матильда перед его премьерой в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Протестующие против "Матильды" активисты движения "Сорок сороков" принесли на премьеру картины в кинотеатре "Октябрь" в Москве тридцать сребреников ручной работы, которые они планируют раскидать на красной дорожке, об этом журналистам во вторник сообщил координатор движения Андрей Кормухин.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего Императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской, пройдет в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. Общероссийская премьера намечена на 26 октября.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, пока перед кинотеатром обстановка спокойная. При этом соблюдаются повышенные меры безопасности: журналистов на входе досматривают, территорию патрулирует полиция.

Двое активистов движения "Сорок сороков", которые появились незадолго до начала мероприятия перед кинотеатром, рассказали журналистам, что пришли на премьеру "помолиться за государя".

"Продажная элита за тридцать сребреников продала государя. Мы боимся, что сейчас эта же продажная элита сделает это с нашим президентом. Мы пришли сюда заявить свою позицию и помолиться перед кинотеатром "Октябрь", — сказал координатор православного движения Андрей Кормухин.

По его словам, активисты "Сорока сороков" учредили премию "Иудина радость", которую ежегодно будут присуждать людям, которые достигли "успехов в попрании традиционных ценностей". Кормухин продемонстрировал полиэтиленовый пакет с тридцатью сребрениками ручной работы. На них изображен человек, похожий на актера Ларса Айдингера, который исполнил главную роль в "Матильде".

Также перед кинотеатром одиночный пикет организовала девушка с плакатом, на котором было написано "Руки прочь от русского царя". Позже ее увели полицейские. Между гостями премьеры бродит мужчина с иконой и четками, который отказывается от общения с прессой.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий несколько раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение с маркировкой 16+, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию. Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

Как информировала Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма "Матильда" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.