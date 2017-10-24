Протестующие хотят раскидать 30 сребреников на премьере "Матильды" в Москве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Протестующие против "Матильды" активисты движения "Сорок сороков" принесли на премьеру картины в кинотеатре "Октябрь" в Москве тридцать сребреников ручной работы, которые они планируют раскидать на красной дорожке, об этом журналистам во вторник сообщил координатор движения Андрей Кормухин.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, пока перед кинотеатром обстановка спокойная. При этом соблюдаются повышенные меры безопасности: журналистов на входе досматривают, территорию патрулирует полиция.
Двое активистов движения "Сорок сороков", которые появились незадолго до начала мероприятия перед кинотеатром, рассказали журналистам, что пришли на премьеру "помолиться за государя".
По его словам, активисты "Сорока сороков" учредили премию "Иудина радость", которую ежегодно будут присуждать людям, которые достигли "успехов в попрании традиционных ценностей". Кормухин продемонстрировал полиэтиленовый пакет с тридцатью сребрениками ручной работы. На них изображен человек, похожий на актера Ларса Айдингера, который исполнил главную роль в "Матильде".
Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий несколько раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение с маркировкой 16+, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию. Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".