Киркоров не знает об иске о плагиате песни, заявил директор артиста

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не располагает информацией о том, что французский автор песен Жильбер Синуэ подал против него иск на 15,5 миллиона рублей за плагиат, об этом РИА Новости сообщил директор артиста.

Ранее адвокат истца Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что Жильбер Синуэ подал иск на 15,5 миллиона рублей против певца Филиппа Киркорова за плагиат песни Helwa ya Baladi, которую исполняла Далида. По словам Трунова, Киркоров исполняет на русском языке композицию "Шелковая нить", которая идентичная французской.

"Мы не располагаем информацией об этом иске", — сказал собеседник агентства, переадресовав все вопросы к адвокату Киркорова.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.