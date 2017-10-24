Киркоров не знает об иске о плагиате песни, заявил директор артиста

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров не располагает информацией о том, что французский автор песен Жильбер Синуэ подал против него иск на 15,5 миллиона рублей за плагиат, об этом РИА Новости сообщил директор артиста.
"Мы не располагаем информацией об этом иске", — сказал собеседник агентства, переадресовав все вопросы к адвокату Киркорова.
Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.