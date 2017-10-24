В Валенсии открылась выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции

МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Выставка произведений современного искусства, посвященная 100-летию Октябрьской революции в России, проходит в испанском городе Валенсия.

На экспозиции "100 лет Октябрьской революции. Взгляд из современного искусства", которая открылась в Октябрьском Центре современной культуры Валенсии, представлены работы десяти мастеров – девятерых испанцев и одного кубинца, которые в работах отразили современный взгляд на события вековой давности.

"Это знаковая дата, но я обратил внимание, что в области изящных искусств не было ни одного мероприятия. И надо принимать во внимание, что люди искусства всегда были тесно связаны с темой революции, организовывали различные движения, группы. С точки зрения искусства революционное движение 1917 года было очень важным. Поэтому мне показалось интересным посмотреть на революцию с точки зрения современного искусства", — рассказал РИА Новости художник и скульптор Эмилио Гальего о том, как ему пришла идея этой выставки.

© Фото : Эмилио Гальего Картина, представленная на выставке произведений современных художников, посвященной 100-летию революции. 24 октября 2017 © Фото : Эмилио Гальего Картина, представленная на выставке произведений современных художников, посвященной 100-летию революции. 24 октября 2017

По словам Гальего, он искал для участия тех художников, инсталляторов, скульпторов, которые в своих работах отражают социальные и политические проблемы. Выставка вызвала довольно большой интерес именно из-за своей уникальности, считает художник. "Думаю, большие музеи, такие, как Музей королевы Софии должны были бы что-то сделать", — говорит Гальего. По его мнению, "любого человека, который ценит культуру, даже вне зависимости от идеологии и политических взглядов", должна интересовать тема русской революции, оказавшей огромное влияние на развитие мировой культуры.

"Русская революция изменила понимание того, что понимается под культурой, искусством. Произошла резкая смена парадигмы, изменилось понимание того, что вообще может быть изображено", — сказал на круглом столе, посвященном выставке в Российском центре науки и культуры в Мадриде, критик и журналист Хосе Мануэль Коста.

Выставка в Валенсии продлится до 8 ноября. Организаторы надеются, что смогут показать работы не только в Валенсии, но и в других регионах. "Можно связаться с российскими художниками, провести своего рода обмен. Нам было бы интересно увидеть, как они отражают тему. Думаю, им тоже любопытно, как видят художники из других стран историю их страны", — сказал Гальего.