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Культура

Хореограф Джон Ноймайер впервые в России представит "Страсти по Матфею"

15:0024.10.2017
(обновлено: 15:03 24.10.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБалерина надевает пуанты. Архивное фотоБалерина надевает пуанты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Впервые в России знаменитый хореограф Джон Ноймайер и труппа Гамбургского балета представит 25 октября в Москве спектакль "Страсти по Матфею" Баха, в котором примет участие Государственный академический камерный оркестр России.

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© РИА Новости / Елена Тимошенко
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За дирижерский пульт встанет Саймон Хьюитт. Партия органа — Александр Фисейский. Вокалисты: Аня Цюгнер, Беттина Ранх, Тобиас Берндт, Мартин Платц и Тило Дальман.

С момента премьеры спектакля "Страсти по Матфею" в 1980 году вокруг него не умолкает волнение.

"Когда поставил на эту тему балет, был скандал. Но мне было не страшно представить духовные идеи сквозь призму танца. Я верю, танец — великое искусство и может отражать самые разные аспекты человеческой жизни", — вспоминает Ноймайер.

Посол Германии Рюдигер фон Фрич на пресс-конференции во вторник отметил, что рад тому, что удалось реализовать такой проект. "Я исключительно рад тому, что сейчас мы смогли реализовать такой замечательный германо-российский проект, который будет представлен завтра. И особенно хочу подчеркнуть, что он будет проходить в присутствии президента Федеративной республики Германии (Франка-Вальтера – ред.) Штайнмайера, который завтра прибывает с рабочим визитом в Россию, и в рамках его программы посещение спектакля "Страсти по Матфею", — сказал он.

"Страсти по Матфею" — это балет, который имеет весьма своеобразную форму, сказал Ноймайер во вторник на пресс-конференции, посвященной предстоящей российской премьере балета.

"Это не балет в общепринятом смысле слова, потому что мы пытаемся не просто создать хореографию, которая бы иллюстрировала библейский сюжет", — отметил он.

Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам балетмейстера, "41 танцор, которых увидят завтра на сцене вначале садятся и слушают музыку Баха, пытаются глубоко проникнуть в нее и затем воплотить в танце". "Это музыка, главная идея которой донести до слушателя человеческие моральные ценности", — сказал он.

Творчество Ноймайера — уникальный синтез хореографии и драмы, большой литературы и великой музыки, традиций и современности, исторических реминисценсий и гениальных прозрений. Хореограф создает спектакли, покоряющие публику всего мира новаторскими устремлениями и смыслами, а самое главное — силой эмоционального воздействия.

Гамбургский балет берет свое начало с 1769 года. Многие десятилетия балет специализировался на постановках больших классических балетов. В 1973 году коллектив возглавил 30-летний американский танцовщик и балетмейстер Джон Ноймайер, и с этого момента ведет отсчет новейшая история Гамбургского балета. Созданием новаторских современных балетов в стиле и формах сontemporary dance, Ноймайер обогатил классическую традицию и расширил репертуар Гамбургского балета. Под руководством Ноймайера коллектив завоевал репутацию одной из ведущих балетных компаний мира и приобрел фантастическую популярность.

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