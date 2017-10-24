Премьера "Матильды" в Мариинке прошла замечательно, заявил Учитель

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель считает, что премьера фильма "Матильда" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге прошла замечательно, он выразил надежду, что московская премьера во вторник пройдет точно так же.

В понедельник премьера "Матильды" прошла в Мариинском театре в Петербурге, во вторник она пройдет в Москве в кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат картина выходит в четверг.

"Вчера, мне кажется, состоялось знаковое событие, потому что прошла премьера в Петербурге в Мариинском театре, и прошла она, за какими-то мелкими событиями около театра, несколько человек, которые якобы протестовали, а так замечательно прошла премьера при переполненном зале", — сказал Учитель.

По его словам, для него было важно сделать именно первый показ в Мариинском театре, потому что главная героиня фильма танцевала на его сцене, часть съемок проходила там же, а вся музыка в ленте записана оркестром Мариинки под управлением Валерия Гергиева.

"И вчера, и сегодня, надеюсь, все хорошо пройдет, показ нашей картины превращается не просто в кинопремьеру, хорошо это или плохо, покажет жизнь, я считаю, что вчерашний и сегодняшний акт — это победа не фильма "Матильда" и Алексея Учителя, а всех здравых людей, которых в этой стране подавляющее большинство", — добавил режиссер.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Как информировала Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма "Матильда" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении ГП.