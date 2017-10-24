Киркорова вновь обвинили в плагиате

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск против Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида. Об этом РИА Новости сообщил адвокат истца Игорь Трунов.

"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни "Helwa ya Baladi" зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить", которая идентична французской композиции", — сказал Трунов.

Он добавил, что исковые требования во время процесса могут увеличиться.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани. В прошлом году он подал в Мосгорсуд иск на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.