Киркорова вновь обвинили в плагиате

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск против Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида. Об этом РИА Новости сообщил адвокат истца Игорь Трунов.
"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни "Helwa ya Baladi" зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить", которая идентична французской композиции", — сказал Трунов.
Он добавил, что исковые требования во время процесса могут увеличиться.
Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани. В прошлом году он подал в Мосгорсуд иск на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.
В конце ноября 2016 года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.
Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".
Его дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".
В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".
В декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.
В последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".
Киркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".
В 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.
С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.
В июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.
В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.
В мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".
Осенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.
Сейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.
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