Первая в России выставка Хаима Сутина открылась в Пушкинском музее

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. Первая в России ретроспектива одного из ярчайших представителей "Парижской школы" художника Хаима Сутина открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.

"На суд ценителей искусства выставлено более 60 произведений, почти все они показаны в России впервые. Работы Хаима Сутина представлены в диалоге с картинами старых мастеров, оказавших на него влияние, с произведениями современных художников, вдохновенных его полотнами",- сказала на открытии выставки директор музея Марина Лошак.

Она подчеркнула, что она "никогда не видела у Сутина слабых вещей". По ее мнению, сам художник — "целостный, бескомпромиссный, не терпящий никакого проявления собственной слабости по отношению к искусству".

"Это художник с трудной судьбой, с трудными подходами к жизни и, наверное, эта судьба повлияла и на состав выставки в нашем музее. Сутин требовательно относился к работам — уничтожал их мощно, щедро и совершенно страстно, хотел видеть только безупречный результат. Поэтому сказать, что зритель может где-то увидеть его слабые работы, мы не можем",- рассказала куратор выставки, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов музея Сурия Садекова.

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Открытие выставки Хаима Сутина в Пушкинском музее © Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина Открытие выставки Хаима Сутина в Пушкинском музее

Хаим Сутин родился в окрестностях Минска, прошёл обучение в Вильно, а затем поселился в Париже. Во французской столице он обрёл известность и стал знаковой фигурой европейской художественной сцены, наряду с Матиссом и Пикассо.

Директор музея также отметила большой вклад банка ВТБ в организацию долгожданной выставки в России. Банк на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ГМИИ имени А.С. Пушкина, а для этой выставки выступил генеральным спонсором.

"Выставка представляет начало XX века в необычном, эмоциональном и неординарном формате. Она является трамплином к единению классики с современным модернистским искусством. Сотрудничество банка ВТБ с одним из самых выдающихся музеев изобразительного искусства является почетной и ответственной миссией, которая будет развиваться и дальше",- подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Увидеть экспозицию "Хаим Сутин. Ретроспектива" можно будет с 24 октября по 21 января 2018 года.

Полотна Сутина прибыли в Москву из крупнейших французских музеев: Лувра, Музея Оранжери, Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Музея Пикардии.