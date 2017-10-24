Первая в России выставка Хаима Сутина открылась в Пушкинском музее

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. Первая в России ретроспектива одного из ярчайших представителей "Парижской школы" художника Хаима Сутина открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.
Она подчеркнула, что она "никогда не видела у Сутина слабых вещей". По ее мнению, сам художник — "целостный, бескомпромиссный, не терпящий никакого проявления собственной слабости по отношению к искусству".
"Это художник с трудной судьбой, с трудными подходами к жизни и, наверное, эта судьба повлияла и на состав выставки в нашем музее. Сутин требовательно относился к работам — уничтожал их мощно, щедро и совершенно страстно, хотел видеть только безупречный результат. Поэтому сказать, что зритель может где-то увидеть его слабые работы, мы не можем",- рассказала куратор выставки, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов музея Сурия Садекова.
Хаим Сутин родился в окрестностях Минска, прошёл обучение в Вильно, а затем поселился в Париже. Во французской столице он обрёл известность и стал знаковой фигурой европейской художественной сцены, наряду с Матиссом и Пикассо.
Директор музея также отметила большой вклад банка ВТБ в организацию долгожданной выставки в России. Банк на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с ГМИИ имени А.С. Пушкина, а для этой выставки выступил генеральным спонсором.
"Выставка представляет начало XX века в необычном, эмоциональном и неординарном формате. Она является трамплином к единению классики с современным модернистским искусством. Сотрудничество банка ВТБ с одним из самых выдающихся музеев изобразительного искусства является почетной и ответственной миссией, которая будет развиваться и дальше",- подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
Увидеть экспозицию "Хаим Сутин. Ретроспектива" можно будет с 24 октября по 21 января 2018 года.
Полотна Сутина прибыли в Москву из крупнейших французских музеев: Лувра, Музея Оранжери, Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Музея Пикардии.