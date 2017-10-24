Медики рассказали о состоянии Джигарханяна

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино Армен Джигарханян продолжает оставаться в больнице, он чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице.

"Чувствует себя хорошо, температура нормальная — 36,4 (градуса), состояние средней степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

Джигарханян поступил в больницу 10 октября, его состояние оценивалось как средней тяжести.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.