В Хабаровске покажут личные вещи первых леди России XX века

ХАБАРОВСК, 24 окт — РИА Новости. Федеральная выставка "Первые леди России XX века", где представлены подлинные вещи жен первых лиц российского государства, откроется в среду в музее имени Гродекова в Хабаровске, сообщает краевое правительство.

"В Хабаровском краевом музее имени Гродекова открывается федеральная выставка "Первые леди России XX века". Уникальные подлинные экспонаты рассказывают о судьбах жен первых лиц российского государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открывают выставку материалы о коронации Николая II и Александры Федоровны. Представлены фотодокументы, отражающие разностороннюю общественную и благотворительную деятельность императрицы.

Среди экспонатов — портфель жены Владимира Ленина Надежды Крупской, в котором она хранила последние статьи и письма, продиктованные вождем Советской России в Горках во время болезни, а также "Политическое завещание". На выставке можно будет ознакомиться с документами, рассказывающими о судьбе жены Иосифа Сталина — Надежды Аллилуевой.

В экспозиции представлено платье для официальных приемов начала 1960-х годов Нины Кухарчук-Хрущевой. Посетители также увидят коллекцию семейных фотографий Брежневых. Среди экспонатов — подарки от глав государств и личные вещи Раисы Горбачевой: набор женских украшений, шкатулка для драгоценностей, кимоно. А также вещи и почетные награды Наины Ельциной.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России совместно с ведущими музеями и архивами страны. Она будет работать с 25 октября по 18 декабря.