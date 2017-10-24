В Севастополе реконструировали легендарную Константиновскую батарею

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе восстановили Константиновскую казематированную батарею, превратив ее в музей, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым / Андрей Киреев Музейная экспозиция в здании Константиновской батареи в Севастополе © РИА Новости Крым / Андрей Киреев Музейная экспозиция в здании Константиновской батареи в Севастополе

Реконструировать батарею решили в 2014 году по инициативе президента Русского географического общества. При этом специалисты сверялись с историческими чертежами, полученными в центральном архиве ВМФ РФ в Санкт-Петербурге. Открытие музея запланировано на 4 ноября, первые два дня посещение экспозиции будет бесплатным.

© РИА Новости Крым / Андрей Киреев Музейная экспозиция в здании Константиновской батареи в Севастополе © РИА Новости Крым / Андрей Киреев Музейная экспозиция в здании Константиновской батареи в Севастополе

История Константиновской батареи восходит к XVIII веку. В ходе обороны Севастополя во время Крымской войны британский флот подверг форт бомбардировке. В Великую Отечественную войну защитники крепости обеспечивали эвакуацию мирного населения и красноармейцев с северной стороны города на южную часть, а после — вывод кораблей Черноморского флота из Севастопольской бухты.

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