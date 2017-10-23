Кинотеатр в Ейске отказался от показа "Матильды"

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Руководство кинотеатра кубанского города Ейск отказалось от фильма Алексея Учителя "Матильда" из соображений безопасности; краснодарские кинотеатры сети "Монитор" показ картины, вызвавшей общественный резонанс, планируют, сообщили РИА Новости представители компаний.

Киноцентр "Премьер" города Ейск отказался от показа картины. "Безопасность наших зрителей – важнее всего", – пояснила директор компании Надежда Долженко, отметив, что время от времени зрители интересуются и задают вопросы относительно премьеры "Матильды". "Думаю, наш кинотеатр не единственный, который отказался от показа такого нашумевшего проекта", – добавила собеседница.

В то же время сеть кинотеатров "Монитор", которой принадлежат пять крупных кинотеатров Краснодара, приглашает зрителей на "Матильду". "Показы ленты планируются, у нас они начинаются с 26 числа", – сказал руководитель пресс-службы сети Андрей Попов.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

Как информировала Генпрокуратура, экспертный совет при Минкультуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание фильма "Матильда" и не обнаружили обстоятельств, препятствующих его выходу в прокат. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность", отмечалось в сообщении ГП.

В общероссийский прокат картина выйдет 26 октября.