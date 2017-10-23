Дочь Михалкова развелась с режиссером Гигинеишвили

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мировой судебный участок в Москве удовлетворил требования дочери известного режиссера Никиты Михалкова, актрисы Надежды Михалковой к режиссеру Резу Гигинеишвили о разводе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

"Мировым судьей судебного участка 380 Пресненского района Москвы удовлетворены требования Михалковой к Гигинеишвили о расторжении брака", — сказал пресс-секретарь суда, отметив, что разбирательство проходило на закрытом судебном заседании с участием представителя Михалковой.

По данным СМИ, супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.