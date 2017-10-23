Фонд Совета Европы выделит средства для новой картины режиссера "Спящих"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фонд "Евримаж", созданный Советом Европы для поддержки совместного производства и проката фильмов в европейских странах, финансово поддержит четыре российских кинокартины, в том числе "Подбросы" Ивана Твердовского и "Завод" Юрия Быкова, сообщает в понедельник пресс-служба Минкультуры.
Также фонд принял к рассмотрению новые заявки кинотеатров, заинтересованных в присоединении к сети Eurimages / Europa Cinemas. От России в числе кандидатов на присоединение с 1 января 2018 года — Центр документального кино в Москве. Окончательное решение будет принято при условии положительного заключения экспертов организации по итогам визитов в эти кинотеатры, которые состоятся в первой половине 2018 года. Таким образом, в следующем году ожидается увеличение количества российских кинотеатров в сети до 17 площадок. К настоящему времени сеть насчитывает 65 кинотеатров в европейских странах.
Фонд "Евримаж" (Eurimages) был создан Советом Европы в 1988 году для повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности 1891 проект совместного производства на общую сумму порядка 558 миллионов евро.