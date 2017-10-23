Фонд Совета Европы выделит средства для новой картины режиссера "Спящих"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фонд "Евримаж", созданный Советом Европы для поддержки совместного производства и проката фильмов в европейских странах, финансово поддержит четыре российских кинокартины, в том числе "Подбросы" Ивана Твердовского и "Завод" Юрия Быкова, сообщает в понедельник пресс-служба Минкультуры.

"На очередном заседании совета фонда "Евримаж" в Скопье было принято решение о поддержке 22 художественных, одного анимационного и семи документальных фильмов на общую сумму 5,5 миллиона евро. Из 54 заявок лишь 30 получили поддержку фонда. В их числе — четыре мажоритарных российских проекта: фильмы "Подбросы" режиссера Ивана Твердовского и "Сердце мира" режиссера Натальи Мещаниновой, которые создаются при финансовой поддержке Минкультуры России, а также фильмы "Завод" режиссера Юрия Быкова и "43" режиссера Дито Цинцадзе", — говорится в сообщении.

Также фонд принял к рассмотрению новые заявки кинотеатров, заинтересованных в присоединении к сети Eurimages / Europa Cinemas. От России в числе кандидатов на присоединение с 1 января 2018 года — Центр документального кино в Москве. Окончательное решение будет принято при условии положительного заключения экспертов организации по итогам визитов в эти кинотеатры, которые состоятся в первой половине 2018 года. Таким образом, в следующем году ожидается увеличение количества российских кинотеатров в сети до 17 площадок. К настоящему времени сеть насчитывает 65 кинотеатров в европейских странах.

"Впервые в рамках одной сессии фонд поддержал сразу четыре российских кинопроекта. Это лучший результат за все шесть с половиной лет участия нашей страны в деятельности фонда. Надеюсь, столь пристальное внимание к российским проектам продолжится и в дальнейшем", — отметил национальный представитель России в совете "Евримаж" Леонид Демченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Фонд "Евримаж" (Eurimages) был создан Советом Европы в 1988 году для повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности 1891 проект совместного производства на общую сумму порядка 558 миллионов евро.