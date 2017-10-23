Театральные премьеры ноября: "Ромео и Джульетта" и "Синяя, синяя птица"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наталия Курова. Ноябрь обещает быть щедрым на театральные премьеры, концерты и фестивали: в драме, опере и балете будет представлена классика и современные произведения. Откроет парад премьер Художественный театр им. Чехова спектаклем "Светлый путь. 19.17", а завершит последний осенний месяц "Синяя, синяя птица" Театра Наций.

Большой театр

Ноябрь Большого театра будет посвящен танцу: ГАБТ представит две балетные премьеры. Первым выйдет одноактный балет Иржи Килиана "Забытая земля", поставленный всемирно известным хореографом на музыку симфонии-реквиема Бенджамина Бриттена. Премьера пройдет 2 ноября на Новой сцене ГАБТа.

"Бенджамин Бриттен родился в Восточной Англии. В той части Англии, которой всегда угрожает море. И эта идея вечного присутствия океана как силы, жизнь дающей и жизнь отнимающей, стала главной темой моей хореографии. Еще одним вдохновившим меня источником была знаменитая картина Эдварда Мунка "Танец жизни" (1899), на которой представлена женщина в трех стадиях ее жизни", — рассказал Иржи Килиан об истоках своего замысла в этой работе.

В программе вечера, помимо "Забытой земли", одноактные балеты "Клетка и "Этюды".

В конце месяца на Новой сцене состоится еще одна премьера — балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева в постановке известного российского хореографа Алексея Ратманского. Премьера состоится 22 ноября. Это — перенос постановки Ратманского в Национальном балете Канады 2011 года.

Вместе с хореографом над постановкой работали автор сценографии и костюмов Ричард Хадсон, художник по свету Дженнифер Типтон и дирижер-постановщик Павел Клиничев. В Торонто балет имел огромный успех. Критики писали, что "Ромео и Джульетта" Ратманского — это "хореографическое блаженство, богатое подробностями, утонченно музыкальное и всегда драматически выразительное". Представления нового балета будут идти с 22 по 26 ноября.

В ноябре продолжится показ работ в рамках международного фестиваля Danceinversion. В конце месяца — 28 и 29 ноября — на Новой сцене Большого театра состоится российская премьера балета "Щелкунчик, мышиный король". Новую версию знаменитого балета создал известный хореограф Кристиан Шпук на музыку Чайковского. На сцене ГАБТа балет исполнит труппа Балета Цюриха.

Музыкальный театр

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко в ноябре продолжит балетную линию, начатую ГАБТом, и представит Вечер одноактных балетов высшей пробы — творений выдающихся балетмейстеров.

В программе: балет "Серенада" Джорджа Баланчина на музыку Чайковского, "Ореол" Пола Тейлора на музыку Генделя, "Онис" Жака Гарнье на музыку Паше и "Тюль" Александра Экмана, выступающего здесь в нескольких ипостасях — хореографа, сценографа и автора видео, на музыку Карлссона. Три последних балета в России будут представлены впервые.

"Серенада" станет первым балетом Баланчина для труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Я рассчитываю, что эта знаковая работа выдающегося хореографа — только начало, затем появятся и другие балеты Баланчина, что чрезвычайно важно для развития балетной труппы", — заявил руководитель балета театра Лоран Илер.

В рамках международного фестиваля Danceinversion на сцене Музыкального театра свои работы представят танцевальные компании Испании (Росио Молина) и Германии — Дрездена-Франкфурта под управлением Якопо Годани. Испанцы покажут балет "Лес Ардора", где в качестве хореографа, дирижера-постановщика и драматурга выступает Росио Молина. Немецкая труппа представит вечер одноактных балетов: "Высокая порода", "Эхо беспокойной души", "Вечный двигатель". Хореография, свет, оформление сцены, костюмы — Якопо Годани.

Мариинский театр



Первая балетная премьера сезона Мариинского театра — "Петрушка" Игоря Стравинского в хореографии Владимира Варнавы. Вместе с ним в создании постановки участвовали сценограф Галя Солодовникова и художник по свету Игорь Фомин. Балет был создан Стравинским для "Русского балета Сергея Дягилева" в 1911 году. Премьера нынешнего спектакля состоится 18 и 19 ноября на сцене Мариинского-2.

На этой же сцене в Зале Прокофьева 19 ноября пройдет премьера оперы "Кот Мурыч" Сергея Баневича — современного композитора, автора музыки к многочисленным спектаклям и кинофильмам. Особое место в творчестве Баневича занимают произведения, адресованные детям и юношеству. Композитор постоянно сотрудничает с Мариинским театром, где поставлены его оперы "Кай и Герда", "Сцены из жизни Николеньки Иртеньева", "Храбрый заяц", "Опера про кашку, кошку и молоко".

В начале ноября (8 и 9 числа) на сцене "Мариинки" выступит Пекинская опера со спектаклем "Женщины-генералы семьи Ян".

Вахтанговский театр



Вахтанговцы в связи с открытием своей третьей Симоновской сцены выпустят в ноябре три премьеры. Первая — "Вечер шутов" в постановке Екатерины Симоновой состоится в день открытия, 17 ноября.

"Вечер шутов" — это спектакль об артистах. Спектакль о людях, у которых я родилась, с которыми росла, воспитывалась и среди которых теперь оказалась сама", — сказала Симонова в преддверии премьеры.

На Симоновской сцене 22 ноября состоится премьера спектакля "Любовь у трона" по пьесе известного телеведущего Андрея Максимова в его постановке. Роли репетируют Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Виталийс Семеновс, Павел Тэхэда Кардэнас.

"Пьеса "Любовь у трона" — это своего рода фантасмагория: сон снится Екатерине Великой накануне государственного переворота, который приведет ее к власти на долгие годы. Во сне она вспоминает свои отношения с мужем Петром II", — рассказал Максимов.

Завершит ноябрьский парад премьер Вахтанговского театра спектакль "Очарованный странник" — режиссер и автор инсценировки по повести Николая Лескова Наталья Ковалева.

"Очарованный странник" — история сегодняшняя. Житие человеческое, описанное Лесковым, это жизнь каждого из нас. И еще — это наша общая жизнь. Лесков — исконно русский писатель. Русский по темам, которые выбирает, по героям, которых выводит, по мелодическому складу языка, которым их описывает… "Очарованный странник" — история вечная", — рассказала Ковалева.

Вместе с ней над постановкой работают художник Максим Обрезков, композитор Фаустас Латенас, хореограф Ирина Филиппова.

МХТ им. Чехова



Первым из столичных драматических театров премьеру в ноябре выпустит Московский Художественный театр — 2 ноября на Основой сцене Александр Молочников представит спектакль "Светлый путь. 19.17", где выступит в качестве автора и режиссера.

Двадцатипятилетний актер Молочников уже выпустил два спектакля — "19.14", посвященный Первой мировой войне, и "Бунтарь". Теперь на суд зрителей он представляет свое новое сочинение, посвященное эпохе русской революции 1917 года.

Ка котмечается на сайте театра, спектакль "Светлый путь.19.17" — "послание тех, кто родился в 1990-е, учился по учебникам, в которых Великую Октябрьскую революцию уже окрестили "переворотом".

В спектакле заняты около 40 актеров, а также студентов Школы-студии МХАТ. Главные роли репетируют Виктория Исакова, Инга Оболдина, Алексей Вертков, Игорь Верник, Ирина Пегова, Дарья Юрская.

ШДИ и Гоголь-центр



Театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представит в ноябре премьеру по знаменитой пьесе Карло Гальдони "Слуга двух господ" в постановке Лаборатории Константина Мишина. Премьерные представления пройдут 22, 23 и 24 ноября.

"Желая схватить темперамент и импровизационность текста Гольдони, мы решили обозначить жанр спектакля как "актерский розыгрыш". Мы договорились, что каждый свой выход актеры готовят как неожиданную шутку, как розыгрыш… В результате происходящее на сцене будет неожиданностью не только для зрителей, но и для актеров, находящихся на сцене", — поделился своим замыслом Мишин.

Московский театр "Гоголь-центр" продолжает работать в обычном режиме и выпускает уже вторую премьеру в новом сезоне: 8 ноября состоится премьера спектакля "Шекспир" в постановке Евгения Кулагина.

Отправной точкой для режиссера стали известнейшие пьесы драматурга, в числе которых "Гамлет", "Лир", "Макбет". Но в центре — не ключевые сюжетные повороты, а истории эпизодических персонажей и те события, которые обычно проходят незамеченными.

Театр Наций



Театр Наций представит в конце ноября свою оригинальную версию знаменитой пьесы Мориса Метерлинка "Синяя, синяя птица" в постановке режиссера и хореографа Олега Глушкова. Спектакль станет первой премьерой сезона, которая намечена на 30 ноября, а также будет показана 1-3 декабря.

"Синяя, синяя птица" — спектакль необычный. С одной стороны, это яркое зрелищное шоу с множеством трюков и спецэффектов, с другой — философское рассуждение о вечных ценностях. Рассуждение, надеемся, тонкое и очень искреннее. Спектакль должен быть умным, но не заумным, а живым и интересным. Причем, интересным всем. И детям, и взрослым", — рассказал о будущем спектакле Глушков.

Московская филармония

В Концертном зале им. Рахманинова "Филармония-2" 24 ноября состоится знаковый концерт, в котором примут участие всемирно известные исполнители: пианист Борис Березовский (Россия) и скрипачка Акико Суванаи (Япония). В программе — сонаты для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, Эдварда Грига, Рихарда Штрауса, а также Пять мелодий для скрипки и фортепиано Сергея Прокофьева. Имена Березовского и Суванаи открыл IХ Международный конкурс им. Чайковского: 1990 год стал для них годом заслуженного триумфа, после чего началась их международная карьера.

Березовский — один из самых востребованных пианистов, как отмечают критики, "его искусство отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком с богатейшим спектром динамических оттенков, убедительными интерпретациями произведений самых разных эпох и стилей".

Суванаи — признанный авторитет на международной музыкальной сцене, победительница ряда престижных конкурсов. Выступления скрипачки проходят в лучших залах Европы, Америки и Азии. Критики отмечают, что игра Суванаи "исполнена благородства и невероятной жизненной энергии, с тщательной отделкой каждой детали". Акико играет на скрипке Страдивари Dolphin, принадлежавшей ранее американскому скрипачу Яше Хейфецу.

Российский национальный оркестр

Уникальную возможность услышать скрипку Паганини получат те, кто придет в Большой зал консерватории 17 ноября. В этот вечер Российский Национальный Оркестр и известный скрипач, ученик профессора Московской консерватории Майи Глезаровой Иван Почекин исполнят Первый концерт Никколо Паганини. Сочинение будет исполнено на скрипке, некогда принадлежащей самому Паганини. Инструмент, находящийся в частной коллекции, будет предоставлен специально для этого концерта.

Международный фестиваль VIVACELLO



IХ Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO, который пройдет в Москве с 13 по 22 ноября, — единственный в России, посвященный виолончельной музыке. В рамках музыкального форума проходят концерты, театральные постановки и мастер-классы.

Впервые в этом году участником фестиваля станет один из самых интересных и успешных ансамблей современности — Rastrelli Cello Quartet — квартет виолончелей, основанный музыкантами из Санкт-Петербурга и базирующийся в Германии. Репертуар ансамбля составлен из собственных аранжировок музыкантов и охватывает все стили от барокко до рока.

Итальянский камерный оркестр I Solisti di Pavia во главе с виолончелистом-виртуозом Энрико Диндо выступит в рамках VIVACELLO. В 1997 Диндо стал победителем конкурса Ростроповича в Париже и удостоился высочайшей похвалы маэстро.

По сложившейся традиции, VIVACELLO каждый год отдает дань уважения величайшим именам в истории искусства. Нынешний IХ фестиваль посвящается памяти народной артистки СССР, профессора Наталии Шаховской.