Скончался бывший участник AC/DC Джордж Янг

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет, сообщила группа AC/DC.

​"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — сообщила группа.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, но в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. Он также принимал участие в деятельности группы AC/DC, основателями которой являются его младшие братья Ангус и Малькольм.