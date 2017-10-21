Исполнитель главной роли в "Аритмии" получил приз на кинофестивале в Чикаго

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российский актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия" на 53-м международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба кинокомпании СТВ.

"Фильм "Аритмия" был показан в основном конкурсе", — говорится в сообщении.

По сюжету фильма, Олег (Александр Яценко) — талантливый, но пьющий врач, работает на "скорой". Каждый раз он пытается совершить невозможное, что не устраивает его новое начальство. Жена Олега решает подать на развод, а Олег всё спешит с вызова на вызов. Главную женскую роль сыграла звезда Instagram актриса Ирина Горбачева.

Фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова — триумфатор 28-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Vll Сахалинского Международного кинофестиваля "Край света", II Уральского фестиваля российского кино, Международного фестиваля в Хайфе и других.