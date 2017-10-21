Исполнитель главной роли в "Аритмии" получил приз на кинофестивале в Чикаго

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российский актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Бориса Хлебникова "Аритмия" на 53-м международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба кинокомпании СТВ.
"Фильм "Аритмия" был показан в основном конкурсе", — говорится в сообщении.
Фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова — триумфатор 28-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Vll Сахалинского Международного кинофестиваля "Край света", II Уральского фестиваля российского кино, Международного фестиваля в Хайфе и других.