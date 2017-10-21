Наш "Союз". Как Тула стала родиной микрофонов для мировых звезд

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Их клиенты Coldplay, Radiohead, Paramore, крупнейшие западные продюсеры и звукоинженеры, обладатели Grammy. Еще два года назад о компании "Союз" вряд ли слышали за пределами Тулы. Сегодня у них офис в Лос-Анджелесе, а основатели фирмы — российский предприниматель Павел Баздырев и лидер американской группы Brazzaville Дэвид Браун — полноценные игроки на мировом рынке музыкальной индустрии.

Корреспондент РИА Новости побывал на производстве "Союза" в поселке Менделеевский под Тулой и расспросила Павла Баздырева о том, как делать микрофоны ручной работы на военных станках, успешно продавать их западным звездам и искать инвестора в вагоне-ресторане.

"Вы кто такие?"



Производство "Союза" занимает два этажа небольшого и очень скромного здания в 20 минутах езды от Тулы. Здесь работают 12 человек: токари, фрезеровщики, слесари, инженеры, маляр, полировщица, бухгалтер, бригадир по металлообработке и один из основателей компании — Павел Баздырев. Молодой улыбчивый человек в футболке, джинсах и кроксах не очень похож на руководителя популярного бренда. Но впечатление внешней беспечности обманчиво — еще недавно Павел занимал высокую должность в компании Mars, руководил менеджерами в вуосьми странах и на 12 фабриках, но с детства мечтал о своем деле. Он знает, как организовать рабочий процесс, но честно признается, что до того, как начал заниматься микрофонами, не имел ни музыкального, ни технического образования. Погружался в нюансы производства с нуля, но дома все дается проще, — делится Павел.

"Я за то, чтобы это делать здесь, в России, чтобы вносить вклад в развитие страны, города, где я родился. Тула — столица оружейников. Здесь очень много специалистов по металлообработке, людей рабочих специальностей, тех, кто привык руками работать. Я какое-то время в Краснодаре жил и не могу себе представить, чтобы мы там этот проект реализовали. Люди там совсем другой заточки, больше про сельское хозяйство и туризм, таких рук там нет", — рассказывает предприниматель.



Все специалисты местные. Токарь Роман раньше работал на заводе микрофонов "Октава", потом на других тульских предприятиях. Павел переманил его с производства пресс-форм для вафельных стаканчиков. Есть здесь и люди с огромным опытом, и молодые специалисты. Сырье только отечественное, закупается у поставщиков в Москве, — с гордостью показывает Павел.

"Это все наше, стопудово российское. Токарные станки тоже. Вот этот мы в свое время купили за 860 тысяч. Он особенный тем, что изначально это универсальный станок, а они дают заводскую точность плюс-минус четыре микрона. Мы звонили в концерн "Калашников" и говорили: "Нам нужен станок, который даст точность плюс-минус один микрон. Нам сказали: "Это нереально! Вы кто такие? Какие-то малыши, а у нас тут гигантские заказы". В итоге мы нашли компанию тоже в Ижевске, которая согласилась сделать станок под наши запросы. Мы с Ромой три раза ездили в Ижевск принимать — и, наконец, получилось", — делится Баздырев.



Даже на хорошем станке один комплект деталей может изготавливаться несколько дней. Вручную делается и корпус, и техническая начинка микрофонов. Шаблон для деталей тоже разрабатывают местные конструкторы. Один микрофон может состоять из 70-90 деталей. Почти все из них Павел научился делать сам, хотя, конечно, гораздо медленнее, чем профессионалы. Процент брака на производстве низкий, потому что у работников сдельная оплата, — объясняет Баздырев.

"Начиналось все с того, что мы заказывали детали на стороне, потому что у нас не было денег, чтобы купить станки, и проблем по качеству было очень много. Стандарт у всех пониже, а у нас высокоточное производство. Я изначально получал 10 комплектов деталей, из них два-три микрофона получалось собрать. Когда мы купили станок, своего помещения не было, так мы его чуть не в гараже у знакомых поставили", — вспоминает предприниматель.

"Секрет — руки"



В отдельной комнате люди в белых халатах собирают "сердце" микрофона — платы, это действительно ювелирная работа.

"У нас нет печатных плат. Так в космическом аппарате "Аполлон" делали, чтобы космонавты могли легко ремонтировать — отпаивать и запаивать. Плата вручную сверлится. На одну уходит часа три, а в микрофоне их две, то есть шесть часов. На крупном производстве вам ее за пять минут сделают: "шлёп — и готово". У нас другой подход. В звуке он важен", — объясняет Баздырев.

В коробку каждого микрофона, которую, кстати, тоже делает вручную краснодеревщик из Тулы, вложены визитки с именами и фотографиями специалистов, которые его собирали. Получатель должен знать, что "Союз" создан реальными людьми, а не сошел с конвейера, — считает основатель фирмы.

"Секрет — руки. Когда продукт сходит с конвейера, он получается без души, а здесь все вручную притирается, настраивается, слушается и только потом уходит к клиенту. Это как скрипку вручную делать. Это наш плюс и одновременно минус, потому что если прилетел крупный заказ, мы не можем быстренько запустить конвейер", — говорит Баздырев.

Надежный как "Калашников"



Сегодня в мире около 50 производителей микрофонов, но аналогов "Союза" нет, — уверен Павел.

"Очень многие делают клоны старых микрофонов. Мы стремились создать что-то ручной работы, со своим особым уникальным звуком. Чтобы и звучало круто, и не было визуально похоже ни на что другое. Дэвид очень постарался в плане дизайна, он нарисовал все сам — от эскиза до эмблемы. Он вдохновлялся образами: церковные купола, первый спутник, ракета "Союз". Название в нашем случае — это союз советского хай-тека, технологий тех времен, проверенных и надежных, и западных подходов к продвижению и управлению качеством. Это то, чего многим отечественным продуктам, как мне кажется, не хватает", — сетует предприниматель.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast Музыкальная премия "Грэмми"

Мало собрать команду, придумать хорошую идею и уметь ее продавать, сложнее всего было найти инвесторов, — признает Баздырев.

"Мы ходили по разным фондам, просто богатым людям присылали бизнес-план, никому ничего не было нужно. В итоге знакомый Дэвида в Нью-Йорке, который занимается торговлей на бирже, обещал дать денег, но перевел только половину. Как раз то, что мы вложили в производство. На продвижение бренда уже не осталось, но нам снова повезло. Дэвид случайно в вагоне-ресторане в "Сапсане" встретил парня, который его узнал, и сказал, что как раз ищет интересный проект, чтобы вложить средства. Дэвид рассказал ему про "Союз" — так у нас появился хороший инвестор", — рассказывает Павел.



Это было в 2016 году, а сейчас "Союз продается в 17 странах — от Чили до Китая. Прорывом стал клип группы Coldplay на песню Everglow, где появился флагманский микрофон тульского производства.

"Нам удалось выйти на очень крутую студию в Малибу, где записываются "динозавры" типа Барбары Стрейзанд, Майкла Джексона. Мы туда отдали микрофон на тест, он там долго лежал, мы уже думали забирать. Но вдруг они написали, что группа Coldplay приехала к ним записывать новый альбом и Крис Мартин (солист Coldplay — Прим.ред.), подбирая микрофон для вокала вслепую, из десятка других выбрал "Союз". Я сначала не поверил, а когда вышел клип, это был экстаз", — делится Баздырев.



Тем не менее в России у "Союза" всего один дилер. Проблема в том, что отечественный музыкальный рынок более консервативный, — считает Павел.

"Люди начали покупать наш продукт только после того, как это было одобрено на Западе. Так сложилось, что вся музыкальная индустрия все-таки за рубежом, там законодатели моды ", — считает предприниматель.

"Снимаю шляпу перед Оксимироном"



В разные месяцы "Союз" продает от 30-40 до 70-80 микрофонов. Самый дешевый — инструментальный — стоит 600 долларов, самый дорогой — 3500. Именно его используют Coldplay и Radiohead. Всего в ассортименте пять моделей. Новый "Союз" только вышел в продажу, но на него уже очередь. Стартовая цена — 1000 долларов, но с декабря она поднимется до 1200.

Сейчас основатели компании с улыбкой вспоминают времена, когда им с трудом удавалось продать 1-2 микрофона в месяц, а Павел всерьез подумывал о том, чтобы устроиться таксистом, чтобы платить работникам зарплату. Тем не менее говорит, что даже в кризисный период, он продолжал верить: все получится.

"По-другому и быть не может, мы с Дэвидом всю душу в это дело вложили. В принципе эта синергия Востока и Запада здорово работает. У Дэвида свои взгляды на ведение бизнеса и продвижение, он порой приходит с очень крутыми идеями, о которых я даже не мог подумать. И в то же время я здесь с ребятами что-то такое делаю, о чем он не додумывался. Разница менталитетов — только в плюс. Тот случай, когда 1+1 = 5", — отмечает предприниматель.



Павел уверен, что у российских компаний есть огромный потенциал на западе, но они не задумываются об экспорте, потому что привыкли работать на внутренний рынок. Из 15 тысяч производителей в Туле меньше одного процента занимаются экспортом. Баздырев надеется, что его пример побудит других выходить на мировой рынок.

"Я хотел бы, чтобы больше компаний слышали и видели, что мы делаем, чтобы их это вдохновляло. Я недавно посмотрел рэп-баттл и, хотя не фанат, снимаю шляпу перед Оксимироном, который поехал в Штаты и выступил там очень круто. По сути, он прорубил окно в другой мир. Вот такие истории невероятно вдохновляют. У России огромный потенциал, нам надо его раскрыть, больше выходить в мир, рассказывать людям о том, что мы можем сделать", — считает Баздырев.