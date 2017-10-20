Ученики хореографических училищ сняли видео в поддержку "Матильды"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Учащиеся Академии Русского балета имени А.Я Вагановой и Пермского государственного хореографического училища записали видеоролики в поддержку выходящего 26 октября в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщила пресс-служба фильма.

В своих видео будущие балерины повторили 32 фуэте – движение классического танца, которое впервые из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская. Кшесинская является выпускницей Вагановского училища (тогда – Императорское театральное училище), а юные танцовщицы из Пермского училища принимали участие в съемках фильма "Матильда".

Как сообщила пресс-служба фильма, балерины считают, что лента Алексея Учителя — это "большое красивое художественное кино, не претендующее полную историческую достоверность, на тему жизни выдающейся балерины, которая всегда отстаивала традиции классического балета, но которая была ещё и просто эмоциональной девушкой, влюбившейся в наследника русского престола".

"Матильда" выходит в российский прокат 26 октября. Фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II.

Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.