На Украине выявили нарушения на $17,6 млн при организации "Евровидения"

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Государственная аудиторская служба Украины проверила использование средств на организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение"-2017 и выявила нарушения на 468 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов), материалы по результатам проверки направлены правоохранителям, сообщается в пятницу на сайте аудиторской службы.

Сообщается, что служба провела ревизию расходов за период с 24 мая по 16 июля.

"Установлены факты незаконных расходов и недополучения "Национальной общественной телерадиокомпанией" (организатор конкурса) денежных средств на общую сумму 8,6 миллиона гривен (324 тысячи долларов), нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время ревизии удалось возместить государству нарушения на общую сумму 2,1 миллиона гривен (около 80 тысяч долларов).

"Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц "Национальной общественной телерадиокомпании", которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение"-2017", — говорится в сообщении.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс. Очередной конкурс пройдет в мае 2018 года в Португалии.