Письмо Есенина 1916 года продано на аукционе за 2,1 миллиона рублей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Письмо Сергея Есенина поэту Николаю Ливкину 1916 года продано на аукционе за 2,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"Письмо Сергея Есенина, отправленное 12 августа 1916 года из Царского Села поэту Николаю Ливкину, возглавило рейтинг топ-продаж прошедшего аукциона и было продано за 2,1 миллиона рублей, начальная цена лота составляла 1,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Также первое отдельное печатное издание стихотворения для детей Владимира Маяковского "История Власа — лентяя и лоботряса" было выставлено за 480-500 тысяч рублей. Однако на аукционе в ходе борьбы эта книга, выпущенная издательством "Молодая гвардия" в 1927 году с иллюстрациями Наталии Ушаковой, ушла с молотка за 1,05 миллиона рублей.

"Напомним, что издание, впервые выставляемое на открытые российские торги, примечательно еще и тем, что для иллюстратора Наталии Ушаковой прототипами родителей главного героя стихотворения послужили Михаил Булгаков и его супруга Любовь Белозерская, с которыми она была дружна. По воспоминаниям художницы, после выхода книги писатель спросил ее в шутку: "Почему ты рисуешь меня всегда таким некрасивым?", — отмечается в материале.

Фотокарточку Александра Блока в полупрофиль 1920 года, выставленную на торги за 200 тысяч рублей, купили в два раза дороже – за 410 тысяч. Фотография маленького гимназиста Александра Блока, датированная 1891 года, ушла с молотка за 310 тысяч рублей при старте 120 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.