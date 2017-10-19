Брэд Питт нашел Анджелине Джоли молодую замену, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт, расставшийся со своей женой Анджелиной Джоли, вероятно, нашел ей замену — американскую актрису Эллу Пернелл, которая сыграла молодую Джоли в фильме "Малефисента", сообщает издание In Touch.

"Брэд Питт официально забыл про Анджелину Джоли и влюбился в 21-летнюю красотку Эллу Пернелл", — пишет издание, отмечая, что разница в возрасте между Питтом и Пернелл составляет 32 года.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

Сообщалось также, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

В то же время в начале сентября биограф голливудских актеров Ян Гальперин сообщил, что пара воссоединилась.