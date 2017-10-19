Продюсер фильма "Папа, сдохни": сюжет не имеет отношения к семье Улюкаева

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Сюжет черной комедии "Папа, сдохни" не имеет никакого отношения к реальности, в частности к событиям в семье оператора фильма Дмитрия Улюкаева, рассказала РИА Новости продюсер фильма Софико Кикнавелидзе.

Ранее СМИ сообщили что, 34-летний сын бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — Дмитрий — снимает комедию под названием "Папа, сдохни".

Улюкаев-старший обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.

"Это чисто совпадение, не касающееся некоторых наших творческих единиц и не имеющее отношение к реальности. Сценарий черной комедии был написан два года назад Кириллом Соколовым, он же стал режиссером картины, а Дмитрий Улюкаев – оператором. Никто не усмотрел в названии никакого трагизма – это прикольная жанровая история; все, что сейчас происходит, притянуто за уши, не очень понятно, зачем эта вакханалия", — рассказала Кикнавелидзе.

По словам продюсера, съемки фильма только начались, прошло 7 смен, предположительно фильм выйдет в прокат в 2018 году.

По сюжету комедии молодой человек Матвей думает, что все проблемы можно решить кулаками. Он влюблен в девушку Олю, по ее просьбе, он идет мстить ее отцу-полицейскому. Но месть не удалась, а в историю вмешался сентиментальный друг отца.