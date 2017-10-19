ВТБ и ГМИИ Пушкина реализуют проект создания Музея современного искусства

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. На территории хлебозавода имени Зотова на Ходынской улице в Москве к 2019 году появится Музей современного искусства площадью более 6 тысяч квадратных метров; проект будет реализован совместно банком ВТБ и ГМИИ имени А.С. Пушкина, сообщил РИА Новости вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
"Новый Музей современного искусства, площадь которого составит 6 тысяч квадратных метров, через два года сможет принять первых посетителей. Он будет расположен в памятнике архитектуры, историческом здании на Пресне — бывшем хлебозаводе имени Зотова, построенным в 1931 году", — отметил Ерофеев.
Представитель ВТБ отметил, что работы по реконструкции административных помещений уже ведутся, впереди — преобразование основных площадей бывшего хлебозавода в экспозиционное пространство.
Он подчеркнул, что создание музея с "нуля" — первый опыт для ВТБ, "который станет новой страницей в плодотворном сотрудничестве ВТБ с Музеем имени Пушкина".