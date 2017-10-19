ВТБ и ГМИИ Пушкина реализуют проект создания Музея современного искусства

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Юлия Чичерина. На территории хлебозавода имени Зотова на Ходынской улице в Москве к 2019 году появится Музей современного искусства площадью более 6 тысяч квадратных метров; проект будет реализован совместно банком ВТБ и ГМИИ имени А.С. Пушкина, сообщил РИА Новости вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

"Новый Музей современного искусства, площадь которого составит 6 тысяч квадратных метров, через два года сможет принять первых посетителей. Он будет расположен в памятнике архитектуры, историческом здании на Пресне — бывшем хлебозаводе имени Зотова, построенным в 1931 году", — отметил Ерофеев.

Представитель ВТБ отметил, что работы по реконструкции административных помещений уже ведутся, впереди — преобразование основных площадей бывшего хлебозавода в экспозиционное пространство.

"Первоначально в историческом здании планировалось расположить торговые площади, что предполагало небольшую нагрузку на перекрытия. После решения разместить здесь музей, пришлось несколько изменить технические требования. Это обусловлено обязательными характеристиками, которым должно соответствовать музейное здание. Одно из них — способность перекрытий выдерживать увеличившуюся нагрузку. В связи с этим будет сделан новый проект, и с марта следующего года мы приступим к его реализации под нужды музея", — сказал вице-президент банка ВТБ.

Он подчеркнул, что создание музея с "нуля" — первый опыт для ВТБ, "который станет новой страницей в плодотворном сотрудничестве ВТБ с Музеем имени Пушкина".