Жена Караченцова рассказала о состоянии актера

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Николай Караченцов, у которого была обнаружена раковая опухоль в легком, чувствует себя нормально; врачи пока еще не определились с дальнейшим лечением, рассказала РИА Новости жена актера Людмила Поргина.

Караченцов был госпитализирован 18 сентября в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов рассказал РИА Новости, что его отец оказался в больнице для планового обследования и пробудет там около двух недель. Позже его выписали домой. При этом в начале ноября Поргина рассказала, что у Караченцова нашли опухоль в легком, врачи должны были предоставить результаты ее анализа.

"Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого, сейчас определяемся с лечением, врачи пока подбирают терапию – будем бороться, будем жить", — сказала Поргина.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.