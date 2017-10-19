Жена Караченцова рассказала о состоянии актера

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Николай Караченцов, у которого была обнаружена раковая опухоль в легком, чувствует себя нормально; врачи пока еще не определились с дальнейшим лечением, рассказала РИА Новости жена актера Людмила Поргина.
"Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого, сейчас определяемся с лечением, врачи пока подбирают терапию – будем бороться, будем жить", — сказала Поргина.
Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.