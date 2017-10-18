Генпрокуратура не выявила нарушений по запросам Поклонской по "Матильде"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ рассмотрела 41 обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях закона при создании кинофильма "Матильда", никаких нарушений не выявлено, сейчас рассматриваются два новых запроса, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в официальном канале ведомства в интернет-мессенджере Telegram.

"За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру РФ поступило 41 обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма "Матильда". На днях к нам поступили еще два запроса, касающиеся кинокартины и ее финансирования. Они рассматриваются в установленном порядке", — сказал Куренной.

Он отметил, что доводы, содержащиеся в 41 обращении Поклонской, были всесторонне изучены, нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма "Матильда" не выявлено.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".