В Тобольске откроют музей семьи Романовых в 2018 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уникальный дом-музей Романовых откроют в городе Тобольске Тюменской области в 2018 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Якушев.

Дом-музей войдет в комплекс областного краеведческого музея, в составе которого также — мультимедийный образовательный парк "Россия — моя история", открывающийся в Тюмени 1 ноября, и музей имени И. Я. Словцова, новое здание которого начали строить в 1996 году.

"В 2018 году у нас открывается дом-музей семьи Романовых в городе Тобольске, где царская семья находилась около года в ссылке, после чего их перевезли в Екатеринбург, где расстреляли. Пребывание царской семьи — одна самых интересных страниц в истории Тобольска. Тогда, в 1917-1918 годах у людей были сильные монархические настроения, население с большой любовью относилось к Романовым, несмотря на то, что они находились под арестом. Люди пытались и продукты передать, и ягоды, и грибы. Поэтому появилась идея создать музей в доме, где последний год пребывала царская семья", — рассказал Якушев.

По его словам, власти области обратились за помощью к признанным экспертам музейного дела из Москвы и Санкт-Петербургае и в настоящее время проект находится "в полном разгаре".

"Мне кажется, проект будет интересен для всех жителей России", — считает губернатор.

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