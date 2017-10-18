В Тобольске откроют музей семьи Романовых в 2018 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уникальный дом-музей Романовых откроют в городе Тобольске Тюменской области в 2018 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Якушев.
Дом-музей войдет в комплекс областного краеведческого музея, в составе которого также — мультимедийный образовательный парк "Россия — моя история", открывающийся в Тюмени 1 ноября, и музей имени И. Я. Словцова, новое здание которого начали строить в 1996 году.
По его словам, власти области обратились за помощью к признанным экспертам музейного дела из Москвы и Санкт-Петербургае и в настоящее время проект находится "в полном разгаре".
"Мне кажется, проект будет интересен для всех жителей России", — считает губернатор.