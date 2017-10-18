Прощание с оперным певцом Охотниковым пройдет в пятницу в Мариинском театре

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прощание с выдающимся оперным певцом Николаем Охотниковым пройдет в пятницу, 20 октября,в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Гражданская панихида начнется в 10.00 в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Отпевание пройдет в 12.30 в Николо-Богоявленском морском соборе. Церемония захоронения после отпевания пройдет на Волковском кладбище, на "Литераторских мостках".

Солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР Николай Петрович Охотников скончался в понедельник на 81-м году жизни. Более 30 лет Охотников отдал Кировскому театру, в труппу которого был приглашен в 1971 году. В этом театре Охотников сыграл свои лучшие роли, в числе которых Кутузов в "Войне и Мире", Филипп II в "Доне Карлосе", Гремин в "Евгении Онегине" (за эту роль он получил государственную премию).