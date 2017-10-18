В Москве простились с Дмитрием Марьяновым

На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве. 18 октября 2017

На церемонии прощания с актером Дмитрием Марьяновым в Доме кино в Москве. 18 октября 2017

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прощание с Дмитрием Марьяновым закончилось в Доме кино, актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Гроб с телом артиста в окружении венков и цветов был установлен в фойе Дома кино. Похоронят Марьянова на Химкинском кладбище.

К столичному Дому кино выстроилась большая очередь поклонников артиста с цветами. Проститься с актером пришли Алексей Кортнев, Эдуард Радзюкевич, Александр Домогаров, Ксения Алферова, Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Иван Стебунов, Александр Самойленко, Григорий Мартиросян, Константин Юшкевич, Эммануил Виторган, Олеся Судзиловская и другие — всего более тысячи человек, по словам представителей Союза кинематографистов.

Дмитрий Певцов, с которым Марьянов играл в спектакле "Юнона и Авось" на сцене театра "Ленком", отметил, что актер был "удивительного таланта человек". "Наша профессия очень бабская, настоящих мужчин в ней мало, Дима был настоящим мужиком", — сказал Певцов.

Проститься с актером приехал жена Николая Караченцова Людмила Поргина.

"Коля просил его поцеловать. Дима умел работать и не только, он мог учиться бесконечно, я рада, что на нашей сцене остался кусочек его любви. Димочка тебе низкий поклон от меня, от Коли, от нашего театра, жалко, что так быстро оборвалась эта жизнь, мы тебя любим, и будем молиться", — сказал Поргина.

Друг юности, актер Андрей Андреев рассказал журналистам, что Марьянов "всю жизнь торопился жить". "Он сел на мотоцикл, чтобы везде успевать. Я никогда не забуду его улыбку, он был любимец всех девчонок с молодости, добрый, щедрый, настоящий мужик", — сказал Андреев.

Гроб с телом актера вынесли под бурные и продолжительные аплодисменты.

Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в театре им. Моссовет играл в аншлаговом спектакле "Ladies night ". Марьянов снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", "Утесов", — в кино сыграл всего более 80 ролей, был одним из самых востребованных актеров своего поколения.