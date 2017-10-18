Источник рассказал о ходе расследования обстоятельств смерти Марьянова

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Следователи пока не установили вины медиков в смерти актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося на 48-м году жизни, сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

СК России провел проверку по факту смерти Марьянова для оценки оперативности оказания ему медицинской помощи, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

"Следственные действия по делу продолжаются, конкретных подозреваемых в данный момент нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе минздрава Московской области РИА Новости рассказали, что не установили нарушений в работе "Системы-112" при приеме вызова машины скорой помощи для Марьянова. Там отметили, что принятый в 18.47 мск диспетчером "Системы-112" вызов был передан единой дежурно-диспетчерской службе, а в 19.03 в "Систему-112" поступил повторный вызов и заявитель сказала, что они едут самостоятельно.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И", снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" — всего более 80 ролей.