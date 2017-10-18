Эксперт объяснил, почему Павленский оказался в психиатрическом центре

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Франция имеют разный уровень развития современного искусства, поэтому акции художника-акциониста Петра Павленского, которые в России выводились в эстетический контекст, во Франции воспринимается, как обычное хулиганство, сообщил РИА Новости в среду художник-акционист, лауреат премии Кандинского Анатолий Осмоловский.

Ранее активистка движения FEMEN Инна Шевченко сообщила в своем Twitter , что Павленский, поджегший вход во французский ЦБ Banque de France, был помещен в психиатрический центр.

"Проблема в том, что это разные вещи: в России современное искусство исключено из общественной дискуссии, поэтому художники пытаются приобрести значимость такими скандальными действиями, а художественное сообщество делает это эстетическим событием. У нас есть определенная традиция, между прочим, уходящая не только в современное искусство, но в юродство древнерусское", — сказал Осмоловский.

По его словам, в Европе совершенно другой контекст, и в той же Франции очень бурная художественная жизнь. "Поэтому подобного типа изъяснения не могут восприниматься, как эстетически наполненные, это реальное уголовное преступление, как и в России, но здесь художественная жизнь довольно низкая и не бьет ключом", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что не видит особого смысла в последней акции Павленского.

Осмоловский – политический художник, куратор, представитель московского акционизма. Является одним из основателей движение "Э.Т.И", которое провело ряд художественных акций в Москве в начале 1990-х годов. Так, 31 декабря 1990 года он вынес на Красную площадь холодильник в бюстом Ленина внутри и пытался его продать. Самой яркой акцией движения считается перформанс, который прошел в 1991 году на Красной площади. Участники своими телами выложили на брусчатке бранное слово. Осмоловский участвовал в выставках в Италии, Германии и Нидерландах. Лауреат премии Кандинского в 2007 году в номинации "Художник года".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции. Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.