Эксперт объяснил, почему Павленский оказался в психиатрическом центре

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия и Франция имеют разный уровень развития современного искусства, поэтому акции художника-акциониста Петра Павленского, которые в России выводились в эстетический контекст, во Франции воспринимается, как обычное хулиганство, сообщил РИА Новости в среду художник-акционист, лауреат премии Кандинского Анатолий Осмоловский.Twitter, что Павленский, поджегший вход во французский ЦБ Banque de France, был помещен в психиатрический центр.
"Проблема в том, что это разные вещи: в России современное искусство исключено из общественной дискуссии, поэтому художники пытаются приобрести значимость такими скандальными действиями, а художественное сообщество делает это эстетическим событием. У нас есть определенная традиция, между прочим, уходящая не только в современное искусство, но в юродство древнерусское", — сказал Осмоловский.
По его словам, в Европе совершенно другой контекст, и в той же Франции очень бурная художественная жизнь. "Поэтому подобного типа изъяснения не могут восприниматься, как эстетически наполненные, это реальное уголовное преступление, как и в России, но здесь художественная жизнь довольно низкая и не бьет ключом", — подчеркнул собеседник агентства.
Осмоловский – политический художник, куратор, представитель московского акционизма. Является одним из основателей движение "Э.Т.И", которое провело ряд художественных акций в Москве в начале 1990-х годов. Так, 31 декабря 1990 года он вынес на Красную площадь холодильник в бюстом Ленина внутри и пытался его продать. Самой яркой акцией движения считается перформанс, который прошел в 1991 году на Красной площади. Участники своими телами выложили на брусчатке бранное слово. Осмоловский участвовал в выставках в Италии, Германии и Нидерландах. Лауреат премии Кандинского в 2007 году в номинации "Художник года".