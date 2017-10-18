Михаил Кокшенов находится в тяжелом состоянии, заявили врачи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние актера Михаила Кокшенова, госпитализированного во вторник, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

"Его состояние на утро тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Ранее в больнице сообщили, что актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Актер играл в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и других.