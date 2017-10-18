Стало известно название фильма про героя "Звездных войн" Хана Соло

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Фильм про одного из главных героев киноэпопеи "Звездные войны" Хана Соло получил название – он будет называться "Соло – история Звездных войн", сообщил в Twitter режиссер фильма Рон Ховард.

Ховард опубликовал видео, на котором большие мохнатые лапы передают ему табличку с названием. "Увидимся в следующем году!", — говорит режиссер, после того как переворачивает табличку.

По данным телеканала CBS News , в новом фильме будет рассказана история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло, которого сыграет актер Олден Эренрайк. "Соло – история Звездных войн" станет вторым из трех спин-оффов после фильма "Изгой-один: Звездные войны. Ожидается, что фильм про Хана Соло выйдет на экраны кинотеатров 25 мая следующего года.

В оригинальной киносаге Соло сыграл голливудский актер Харрисон Форд. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы.