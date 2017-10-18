Доброе кино: адвокат Учителя ответил на обращение Поклонской к Чайке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Защита режиссера Алексея Учителя считает, что фильм "Матильда" — не "провокация", а доброе кино о любви. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

В понедельник Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако во вторник Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

"Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", — сказал Добрынин.

Остановить Поклонскую

Режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанные с фильмом "Матильда", ранее во вторник заявил, что ее нужно остановить.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов режиссера спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией.

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить", — сказал Бондарчук.

Ситуация доведена до абсурда

Ситуация с фильмом Алексея Учителя "Матильда" доведена до абсурда всеми участниками конфликта, считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все уже сыграли свои партии, (депутат ГД Наталья) Поклонская — свою, Учитель — свою, руководитель "Христианского государства" — свою. Ситуация доведена до абсурда, с моей точки зрения. Фильм, естественно, пойдет в прокате, естественно, его будут смотреть, и, после того как его покажут, все успокоятся", — сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.

Избегать домыслов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о фильме Алексея Учителя "Матильда", призвав избегать в работе с историческими фактами "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей".

Об этом патриарх говорил, не упоминая названия фильма, 12 октября, выступая на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.

"История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", — сказал предстоятель РПЦ.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в прокат 26 октября.

Задолго до премьеры вокруг фильма разгорелись жаркие споры. Представители общественного движения "Царский крест", в частности, назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией.