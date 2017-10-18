Американский писатель Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии-2017

ЛОНДОН, 18 окт — РИА Новости. Американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо") стал победителем престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize), имя лауреата назвали во вторник в Лондоне.

Сондерс родился в 1958 году, он лауреат многих премий и наград. Всего помимо романа Сондерса в шорт-листе премии было шесть книг — это в том числе первый за семь лет роман известного по "Нью-йоркской трилогии" американца Пола Остера "4, 3, 2, 1"; книга пакистанского автора Мохсина Хамида Exit West ("Выход на запад"); History of Wolves ("История хищников") от автора готических романов американки Эмили Фридлунд; книга мастера интеллектуальной прозы из Шотландии Али Смит Autumn ("Осень") и дебютный роман британки Фионы Мозли Elmet ("Элмет").

Еще один американец — писатель Пол Битти с романом "Распродажа" — стал лауреатом "букера" в 2016 году.

"Линкольн в бардо" — первый "полнометражный" роман Сондерса, который получил международную известность прежде всего как автор рассказов. Сондерсу 58 лет, он родился в Техасе и стал вторым американским писателем за 49-летнюю историю букеровской премии.

"Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ", — заявила журналистам председатель жюри Лола Янг.

В романе рассказывается об одной ночи в жизни президента США Авраама Линкольна после смерти его 11-летнего сына, за основу сюжета взят реальный эпизод из жизни Линкольна 1862 года. Книга вышла в издательстве Bloomsbury.

Сондерс получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

Букеровскую премию вручают с 1969 года, но до 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.