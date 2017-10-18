Американский писатель Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премии-2017

ЛОНДОН, 18 окт — РИА Новости. Американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо") стал победителем престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize), имя лауреата назвали во вторник в Лондоне.
Еще один американец — писатель Пол Битти с романом "Распродажа" — стал лауреатом "букера" в 2016 году.
"Линкольн в бардо" — первый "полнометражный" роман Сондерса, который получил международную известность прежде всего как автор рассказов. Сондерсу 58 лет, он родился в Техасе и стал вторым американским писателем за 49-летнюю историю букеровской премии.
"Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ", — заявила журналистам председатель жюри Лола Янг.
Сондерс получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.
Букеровскую премию вручают с 1969 года, но до 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.