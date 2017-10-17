Дочь Кокшенова подтвердила, что актер госпитализирован с инсультом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Михаила Кокшенова доставили в реанимацию с инсультом, заявила "Известиям" дочь актера Алевтина.

По ее словам, предположения об инсульте подтвердились после МРТ. В настоящее время состояние актера стабильное, он в сознании и самостоятельно дышит.

Ранее в Первой градской больнице имени Пирогова сообщили РИА Новости, что Кокшенов был доставлен в отделение реанимации.

Михаил Кокшенов получил известность благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая "Не может быть" и "Спортлото-82", в картине "По улицам комод водили…" Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".