Бондарчук о действиях Поклонской по "Матильде": эту девушку надо остановить

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанные с фильмом "Матильда", заявил, что ее нужно остановить.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов режиссера спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией.

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар акция — сожженные машины и разбитые кинотеатры, и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить", — сказал Бондарчук.

Он напомнил, что фильму было выдано прокатное удостоверите.

"Я думаю, что надо (фильм) посмотреть", — добавил он.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".

Генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

Адвокат режиссера "Матильды" Алексея Учителя, комментируя видеообращение Поклонской к Чайке, заявил, что фильм "провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви".