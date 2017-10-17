Актера Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актер Михаил Кокшенов доставлен в реанимацию, сообщили РИА Новости в Первой градской больнице имени Пирогова.

"Он находится в 10-м отделении реанимации и интенсивной терапии", — отметил собеседник агентства.

Актер играл в фильмах "Не может быть" (1975) и "Спортлото-82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили…" (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и др.