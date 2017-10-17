Серебренников просит отпустить его на пять дней на съемки фильма про Цоя

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищениях в "Седьмой студии", попросил Басманный суд Москвы на пару дней отпустить его в Большой театр поработать над балетом "Нуриев" и на пять дней — доснять фильм про Виктора Цоя.

"Мне необходимо закончить проект в Большом театре, в декабре выходит балет "Нуриев". Если вы разрешите, мы уведомим театр, и я буду присутствовать на репетициях", — сказал он в суде.

Также он попросил пять дней для работы над фильмом "Лето".

"Через пять дней заканчиваются съемки, это многострадальный фильм про рокеров 80-х годов, про Майка Науменко и Виктора Цоя, на съемочной площадке которого меня задержали. Без меня закончить невозможно, отпустите меня, это можно сделать с автоматчиками, как угодно", — обратился Серебренников к судье.