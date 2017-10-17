Адвокат Учителя ответил на обращение Поклонской к Чайке

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Защита режиссера Алексея Учителя считает, что фильм "Матильда" — не "провокация", а доброе кино о любви, сообщил РИА Новости адвокат Константин Добрынин.

В понедельник Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако во вторник Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

"Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", — сказал Добрынин.

Он также отметил, что никаких массовых протестов против фильма нет.

"Очень заметно, что Наталья Владимировна — женщина по духу скорее украинская, а не русская. Именно поэтому она постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам. Мало того, что никаких массовых протестов против фильма "Матильда" не существует, так еще, будем реалистами, государство российское никакими протестами испугать нельзя. Мы это все видим последние 20 лет. И в данном случае это совсем неплохо", — сказал адвокат.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".