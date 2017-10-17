МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская записала видеообращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором просит отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и признать его экстремистским материалом, несмотря на вчерашнее решение ведомства.

В понедельник Генпрокуратура сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".