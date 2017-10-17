Агент Марьянова рассказала, от чего лечился актер незадолго до смерти

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актер Дмитрий Марьянов лечился в подмосковной клинике от проблем со спиной. Об этом рассказала агентству городских новостей "Москва" агент артиста Алевтина Кунгурова.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Марьянов, который скончался в минувшее воскресенье на 48-м году жизни, якобы проходил в частной подмосковной клинике лечение от алкоголизма. По словам Кунгуровой, эта информация не соответствует действительности.

Она подчеркнула, что в клинике артист лечил старую травму позвоночника. После того, как ему стало плохо, Марьянова повезли в больницу, но своевременно доставить не успели. Причиной смерти, по ее словам, стал тромб. "А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь", — сказала Кунгурова.

По словам друзей актера, скорая помощь, вызванная в Подмосковье к потерявшему сознание Марьянову, не приехала "по техническим причинам". Впоследствии появилась информация, что через несколько минут они отменили вызов. Друзья сами отвезли его в больницу, но врачи не смогли спасти актера. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные, возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Марьянов исполнял роли в таких фильмах и сериалах, как "Выше радуги", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город", входил в состав труппы театра Ленком, сотрудничал с "Квартетом И".