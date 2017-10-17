Безруков не знает, считать ли искусством рэп-баттлы

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Актер и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков заявил, что не может оценить рэп-баттлы, так как не возьмет на себя ответственность в отделении искусства от его имитации.

Во вторник на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Безруков встретился с участниками фестиваля и ответил на их вопросы. Девушка, представившаяся организатором интернет-проекта "Батюшка-онлайн", поинтересовалась мнением актера о популярности рэп-баттлов.

Тема рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.

В интернете запись поединка посмотрели более 24 миллионов раз. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.

"Не знаю, насколько рэп-баттл можно назвать искусством. Сложно провести границу: где искусство, а где — имитация. Я на себя это не беру. Кто должен проводить эту границу? Очень сложно определить, где действительно настоящее, где — подделка. И потом, гениальность – это отклонение от нормы", — сказал Безруков.

Он пояснил, что иногда творчество художника признают лишь через годы, десятилетия или века.

"Время, наверно, диктует такую форму общения, может быть. Хотя я не соглашусь с этим. У нас в театре полные залы", — добавил он.