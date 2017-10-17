Безруков не знает, считать ли искусством рэп-баттлы

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Актер и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков заявил, что не может оценить рэп-баттлы, так как не возьмет на себя ответственность в отделении искусства от его имитации.
Тема рэп-баттлов (состязание двух рэперов с целью словесного унижения оппонента в рифмованной форме) стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.
В интернете запись поединка посмотрели более 24 миллионов раз. Самым популярным видео рэп-баттлов в истории YouTube к настоящему моменту является баттл Oxxxymiron и Johnyboy, собравший почти за 2,5 года более 40 миллиона просмотров.
Он пояснил, что иногда творчество художника признают лишь через годы, десятилетия или века.
"Время, наверно, диктует такую форму общения, может быть. Хотя я не соглашусь с этим. У нас в театре полные залы", — добавил он.