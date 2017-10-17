Oxxxymiron против Dizaster: больше, чем просто рифмы и панчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Святослав Павлов. Российский исполнитель Oxxxymiron, завершив рэп-баттл с американцем Dizaster словами о том, что баттл-рэп может быть чем то большим, чем просто рифмы и панчи, возможно, и не "уронил Запад", зато поднял давнюю дискуссию о месте и роли субкультуры в современном мире.

Баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американцем ливанского происхождения Dizaster (Баширом Ягами) проходил в Городе Ангелов на известной канадской площадке King of the Dot Entertainment (KOTD). Прямую трансляцию поединка вели сразу несколько русскоязычных рэп-ресурсов, включая популярный паблик соцсети "ВКонтакте" "Рифмы и Панчи".

Первоначально телеканал ТВ-3 сообщил о том, что намерен провести трансляцию состязания двух рэперов для РФ вечером 16 октября. Информацию телеканала опроверг в своем Twitter Oxxxymiron. В итоге ТВ-3 действительно не смог показать в своем эфире рэп-баттл, заявив, что организаторы мероприятия без объяснения причин отказались от продажи прав. В свою очередь, площадка KOTD анонсировала выход официального видео с русскими субтитрами в ближайшее время. Oxxxymiron пообещал, что видео выйдет 17 октября.

После баттла исполнители обменялись комментариями в Twitter. Oxxxymiron прокомментировал состязание с Dizaster словами "я роняю Запад", являющимися отсылкой к песне популярного среди юных россиян рэпера Face.

"Потрясающая ночь, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен", — написал Dizaster в своем Twitter. Американский рэпер отметил, что ему было особенно интересно готовиться к баттлу с Oxxxymiron.

Я роняю Запад, у — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.

​

Основные интриги



Одна из главных интриг предстоящего состязания заключалась в том, сможет ли Oxxxymiron так же ярко и успешно соревноваться на английском языке, как и на русском. Несмотря на оксфордского образование и диплом по средневековой английской литературе, выступать в формате рэп-баттла на языке Шекспира и Эминема российскому исполнителю приходилось впервые. "Несмотря на языковой барьер, я давно не получал такого кайфа от написания текста на баттл", — прокомментировал подготовку к баттлу Oxxxymiron.

В пользу Dizaster говорило также и место проведения. Американец находился в привычных для себя условиях на родной площадке, где и сделал себе имя. Федоров имел лишь единственный плачевный опыт выступления за пределами своей площадки "Версус" против Славы КПСС ("Гнойный", Вячеслав Машнов), представлявшего "Слово СПБ". После баттла Oxxxymiron пожаловался, что представители "Версуса" недостаточно громко его поддерживали, в отличие от поклонников "Гнойного", встречавших каждый его панч оглушительным ревом. Теперь же российского рэпера впервые ждало соревнование в другой стране.

Забегая вперед, стоит сказать, что опасения не оправдались. Федоров смог сдать экзамен по английскому как минимум не хуже, чем в Оксфорде, а в зале было полно русскоязычной публики, активно поддерживавшей Oxxxymiron. "На самом деле огромную роль сыграла поддержка зала, как и ее отсутствие на клэше со "Словом". 50% толпа, 50% я", — напишет впоследствии явно довольный своим выступлением Oxxxymiron.

Первый раунд: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?"



Начало главного баттла всего ивента получилось несколько затянутым, Dizaster и Oxxxymiron вышли в круг и простояли друг напротив друга не менее 20 минут: с лица российского рэпера не сходила легкая ироничная ухмылка, американец же и вовсе излучал расслабленное дружелюбие. В отличие от другого "исторического баттла" Федорова со Славой КПСС, где общее напряжение зала заранее готовило зрителя к принципиальному конфликту, на площадке в Лос-Анджелесе царила неожиданно дружеская и непринужденная атмосфера.

Первым начинал Dizaster. Свой раунд он посвятил главным образом клюквенным шуткам про Советский Союз и коммунистов, почти не касаясь личности и творчества своего российского оппонента. "Вы коммунисты, поэтому, наверное, живете в одном большом доме, но эта уверенность ложная — все в этой стране знали, что я его (Мирона) уделаю", — один из первых панчей Ягами (перевод с английского).

Создавалось впечатление, что американский рэпер ливанского происхождения противостоит не конкретно Мирону Федорову, а всей Российской Федерации в целом.

"Прислушайтесь. Это звук того, как американцы обгоняют русских в гонке на Луну", — хвастался американский рэпер успехами США 1969 года. "В следующие 10 лет мы начинаем колонизацию Марса. А у вас если проблемы в "шаттле", вы сразу звоните Илону Маску (глава компании SpaceX — ред.), — предположил Dizaster. Правда, последний полет американского "шаттла" в космос состоялся в 2011 году, в настоящее время астронавты США доставляются на МКС российскими ракетами.

Oxxxymiron начал свое выступление на русском, процитировав главного героя дилогии Алексея Балабанова "Брат" Данилу Багрова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?". Даже сам Ягами расплылся в улыбке, словно понял смысл этих слов.

Раунд Федорова был также довольно политизированным. Oxxxymiron упрекнул этнического ливанца в том, что тот восхваляет Америку, в то время как эта страна убивает его братьев.

"Каково это — держать в руках флаг, покрытый кровью твоего народа? Два миллиона арабов-мусульман были убиты американцами за последние 15 лет, но тебе все равно, ты оборачиваешься в этот флаг как Бритни Спирс", — зачитал Oxxxymiron, Dizaster же в этот момент опускает глаза в пол, пытаясь при этом сохранять улыбку.

Затем Федоров предложил своему оппоненту вернуть Аляску (Российская империя продала Аляску США в 1867 году). Закончил первый раунд Oxxxymiron достаточно монументально: "В этом клубе со мной братья, которые не дадут тебе спуска. И с удовольствием сделают гору Рашмор частью матушки России".

В целом в "политическом" первом раунде Oxxxymiron показал более глубокое знание современной конъюнктуры (упомянув, в частности, ряд малоизвестных американских правых политиков и журналистов). При этом российский рэпер не скатился в рифмование политических анекдотов и, самое главное, не уступил своему оппоненту ни в подаче, ни в количестве и качестве панчей.

Второй раунд: кто "баба" по-арабски, а кто по-русски



Dizaster начал свой второй раунд с ответа на слова Oxxxymiron. "Как я могу ходить под этим флагом? Я родился в Америке!", — напомнил Ягами. Затем американский рэпер решил почему-то, что тату на шее Федорова "1703" (год основания Петербурга, а также название бара, где проходят баттлы "Версуса) означает его нетрадиционную ориентацию.

Потом Ягами попытался изобразить русский акцент. Теперь в ход пошли водка и светловолосые русские девушки с пониженной социальной ответственностью. Также Dizaster упомянул свои достижения на нише баттл-рэпа. "Я Бог, я баттлюсь уже 17 лет, И никто не может меня вынести", — сказал американский рэпер. К концу раунда он наконец-то вспомнил про оппонента и пошутил про его учебу в Оксфорде. Сам раунд получился довольно коротким, меньше положенных пяти минут чистого времени.

Oxxxymiron начал свой раунд с Оксфорда: "Да я учился там, я не был золотым ребенком. Моя учеба была ежедневной борьбой как у евреев". Затем Мирону удалось даже впечатлить соперника одним из своих панчей. "Нашими родителями были Ельцин и Ленин. Ах, ты злишься, потому что я прошелся по тебе как Иосиф Сталин?", — пошутил российский рэпер. "Огонь! Почему всегда против меня у соперников получается лучший баттл?!", — прокричал Dizaster. Подобную реакцию сложно встретить на российских баттлах, где соперники привыкли как минимум изображать (иногда вовсе не изображать) ненависть к друг другу, деконструируя образ оппонента.

Закончил свое выступление Oxxxymiron каламбуром на трех языках: "Я тот, кого по-арабски называют "баба" (то есть мудрый мужчина или духовный наставник), а ты тот, кого "бабой" называют по-русски". В целом за раунд Мирон смотрелся убедительнее оппонента, хотя и не сказать, что намного содержательнее.

Третий раунд: не просто рифмы и панчи



Третий раунд Dizaster начал с не самой удачной шутки про покончившего с собой солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, ушедшего из жизни в этом году. Панч вызвал неодобрительный гул зала, и рэпер признал, что поторопился с такими рифмами. Затем Ягами наконец-то перешел непосредственно к творчеству Oxxxymiron, раскритиковав содержание клипа последнего Fata Morgana, снятого в коллаборации с Markul. Правда, на этом и остановился. Стоит отметить, что предыдущий соперник Мирона Слава КПСС одной только критике альбома "Горгород" посвятил целый раунд.

"Типа говорить на нескольких языках сложно. Да я могу. Я и так читаю на втором языке. Могу еще на одном", — неожиданно заявил Dizaster. После этих слов американский рэпер начал читать на русском языке довольно простые и вместе с тем не самые печатные строчки. Закончил свой раунд Dizaster постуляцией, что сильнее своего оппонента на любом языке.

В ответ Oxxxymiron выдал, пожалуй, свой самый сильный раунд за баттл. Мирон сначала упрекнул соперника в лицемерии за то, что тот сначала поддерживал президента США Дональда Трампа, а потом поменял свое мнение вслед за Эминемом, активно критикующим политику республиканца.

Затем российский рэпер задался риторическим вопросом, почему Dizaster не делает музыку и не занимается творчеством, а выступает исключительно как баттл-рэпер. "Главный вопрос, где твоя музыка? У тебя сотни баттлов и три трека? Один дисс, одно соло и один фит? Это реальные факты. Что?!", — заявил Oxxxymiron.

Эпилогом выступления Федорова стал призыв к отказу от национальной вражды и навязанных стереотипов: "Баттл — такая штука, ты встречаешься с человеком, которого должен ненавидеть. Из-за СМИ, стереотипов общества, культуры, семьи. И ты стоишь, поливаешь его грязью, но ты смотришь в зеркало. Ведь там такой же парень".

"И я не говорю, что баттл-рэп изменит мир, но все же считаю, что он может быть большим, чем просто рифмы и панчи", — такими строчками завершил поединок российский музыкант. Вероятно, эти строчки стали своеобразным ответом главному сопернику Oxxxymiron в России Славе КПСС. Последний неоднократно заявлял, что хорошие баттлы измеряются качеством и количеством панчей и критиковал Федорова за показное "мессианство" и тягу к нравоучениям.

Итоги

Несмотря на то, что баттл на King of the Dot Entertainment традиционно проходил без судей, в российском сегменте интернета убеждены, что Oxxxymiron одержал верх. Основной нарратив подобного мнения заключается в том, что Федоров выступал на языке соперника, на его площадке и в его стране, и сделал при этом свои раунды как минимум не хуже по форме, и явно лучше по содержанию.

При этом стоит отметить, что сам по себе баттл-рэп как шоу в США приковано гораздо меньше внимания, чем в России. Видео баттлов на King of the Dot Entertainment собирают в десятки раз меньше просмотров на Youtube, чем на российских площадках "Версус или "Слово СПБ". Поэтому даже условное поражение одного из лучших американских рэперов вряд ли отразится на заокеанской хип-хоп индустрии, где баттлы занимают далеко не флагманскую нишу.

Однако с твердой уверенностью можно сказать лишь одно — прошлой ночью русский баттл-рэп точно смог доказать всем свое право на особенное место в мировом культурном контексте.