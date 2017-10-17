Oxxxymiron против Dizaster: больше, чем просто рифмы и панчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Святослав Павлов. Российский исполнитель Oxxxymiron, завершив рэп-баттл с американцем Dizaster словами о том, что баттл-рэп может быть чем то большим, чем просто рифмы и панчи, возможно, и не "уронил Запад", зато поднял давнюю дискуссию о месте и роли субкультуры в современном мире.
Первоначально телеканал ТВ-3 сообщил о том, что намерен провести трансляцию состязания двух рэперов для РФ вечером 16 октября. Информацию телеканала опроверг в своем Twitter Oxxxymiron. В итоге ТВ-3 действительно не смог показать в своем эфире рэп-баттл, заявив, что организаторы мероприятия без объяснения причин отказались от продажи прав. В свою очередь, площадка KOTD анонсировала выход официального видео с русскими субтитрами в ближайшее время. Oxxxymiron пообещал, что видео выйдет 17 октября.
"Потрясающая ночь, мы сделали это! Oxxxymiron, ты был великолепен", — написал Dizaster в своем Twitter. Американский рэпер отметил, что ему было особенно интересно готовиться к баттлу с Oxxxymiron.
Я роняю Запад, у— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.
@MRDIZASTER vs @norimyxxxo LEGENDARY. 🇷🇺🇺🇸 pic.twitter.com/nhefYMxxV2— DIZASTER (@MRDIZASTER) 16 октября 2017 г.
Основные интриги
Забегая вперед, стоит сказать, что опасения не оправдались. Федоров смог сдать экзамен по английскому как минимум не хуже, чем в Оксфорде, а в зале было полно русскоязычной публики, активно поддерживавшей Oxxxymiron. "На самом деле огромную роль сыграла поддержка зала, как и ее отсутствие на клэше со "Словом". 50% толпа, 50% я", — напишет впоследствии явно довольный своим выступлением Oxxxymiron.
Первый раунд: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?"
Первым начинал Dizaster. Свой раунд он посвятил главным образом клюквенным шуткам про Советский Союз и коммунистов, почти не касаясь личности и творчества своего российского оппонента. "Вы коммунисты, поэтому, наверное, живете в одном большом доме, но эта уверенность ложная — все в этой стране знали, что я его (Мирона) уделаю", — один из первых панчей Ягами (перевод с английского).
Создавалось впечатление, что американский рэпер ливанского происхождения противостоит не конкретно Мирону Федорову, а всей Российской Федерации в целом.
"Прислушайтесь. Это звук того, как американцы обгоняют русских в гонке на Луну", — хвастался американский рэпер успехами США 1969 года. "В следующие 10 лет мы начинаем колонизацию Марса. А у вас если проблемы в "шаттле", вы сразу звоните Илону Маску (глава компании SpaceX — ред.), — предположил Dizaster. Правда, последний полет американского "шаттла" в космос состоялся в 2011 году, в настоящее время астронавты США доставляются на МКС российскими ракетами.
Раунд Федорова был также довольно политизированным. Oxxxymiron упрекнул этнического ливанца в том, что тот восхваляет Америку, в то время как эта страна убивает его братьев.
"Каково это — держать в руках флаг, покрытый кровью твоего народа? Два миллиона арабов-мусульман были убиты американцами за последние 15 лет, но тебе все равно, ты оборачиваешься в этот флаг как Бритни Спирс", — зачитал Oxxxymiron, Dizaster же в этот момент опускает глаза в пол, пытаясь при этом сохранять улыбку.
В целом в "политическом" первом раунде Oxxxymiron показал более глубокое знание современной конъюнктуры (упомянув, в частности, ряд малоизвестных американских правых политиков и журналистов). При этом российский рэпер не скатился в рифмование политических анекдотов и, самое главное, не уступил своему оппоненту ни в подаче, ни в количестве и качестве панчей.
Второй раунд: кто "баба" по-арабски, а кто по-русски
Потом Ягами попытался изобразить русский акцент. Теперь в ход пошли водка и светловолосые русские девушки с пониженной социальной ответственностью. Также Dizaster упомянул свои достижения на нише баттл-рэпа. "Я Бог, я баттлюсь уже 17 лет, И никто не может меня вынести", — сказал американский рэпер. К концу раунда он наконец-то вспомнил про оппонента и пошутил про его учебу в Оксфорде. Сам раунд получился довольно коротким, меньше положенных пяти минут чистого времени.
Закончил свое выступление Oxxxymiron каламбуром на трех языках: "Я тот, кого по-арабски называют "баба" (то есть мудрый мужчина или духовный наставник), а ты тот, кого "бабой" называют по-русски". В целом за раунд Мирон смотрелся убедительнее оппонента, хотя и не сказать, что намного содержательнее.
Третий раунд: не просто рифмы и панчи
"Типа говорить на нескольких языках сложно. Да я могу. Я и так читаю на втором языке. Могу еще на одном", — неожиданно заявил Dizaster. После этих слов американский рэпер начал читать на русском языке довольно простые и вместе с тем не самые печатные строчки. Закончил свой раунд Dizaster постуляцией, что сильнее своего оппонента на любом языке.
В ответ Oxxxymiron выдал, пожалуй, свой самый сильный раунд за баттл. Мирон сначала упрекнул соперника в лицемерии за то, что тот сначала поддерживал президента США Дональда Трампа, а потом поменял свое мнение вслед за Эминемом, активно критикующим политику республиканца.
Эпилогом выступления Федорова стал призыв к отказу от национальной вражды и навязанных стереотипов: "Баттл — такая штука, ты встречаешься с человеком, которого должен ненавидеть. Из-за СМИ, стереотипов общества, культуры, семьи. И ты стоишь, поливаешь его грязью, но ты смотришь в зеркало. Ведь там такой же парень".
"И я не говорю, что баттл-рэп изменит мир, но все же считаю, что он может быть большим, чем просто рифмы и панчи", — такими строчками завершил поединок российский музыкант. Вероятно, эти строчки стали своеобразным ответом главному сопернику Oxxxymiron в России Славе КПСС. Последний неоднократно заявлял, что хорошие баттлы измеряются качеством и количеством панчей и критиковал Федорова за показное "мессианство" и тягу к нравоучениям.
Итоги
При этом стоит отметить, что сам по себе баттл-рэп как шоу в США приковано гораздо меньше внимания, чем в России. Видео баттлов на King of the Dot Entertainment собирают в десятки раз меньше просмотров на Youtube, чем на российских площадках "Версус или "Слово СПБ". Поэтому даже условное поражение одного из лучших американских рэперов вряд ли отразится на заокеанской хип-хоп индустрии, где баттлы занимают далеко не флагманскую нишу.
Однако с твердой уверенностью можно сказать лишь одно — прошлой ночью русский баттл-рэп точно смог доказать всем свое право на особенное место в мировом культурном контексте.