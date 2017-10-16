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Культура

Второй раунд Oxxxymiron и Dizaster: парад стереотипов в лучших традициях

19:4416.10.2017
(обновлено: 19:47 16.10.2017)
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© Фото : страница Oxxxymiron в TwitterOxxxymiron и Dizaster во время рэп-баттла в Лос-АнджелесеOxxxymiron и Dizaster во время рэп-баттла в Лос-Анджелесе
© Фото : страница Oxxxymiron в Twitter

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Второй раунд баттла российского рэп-исполнителя Мирона Федорова (Oxxxymiron) c американцем ливанского происхождения Баширом Ягами (Dizaster) словно умножил на три весь негатив и концентрацию шовинистских шуток и стереотипов первого этапа.

Cтоп-кадр из трейлера рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube
Dizaster прокомментировал рэп-баттл с Oxxxymiron
Значительную долю первого этапа составляли обмены стереотипами, строки об отношениях России и США и попытки заявить превосходство одной державы над другой. Кульминацией выступления Окси стал жесткий панч (так называют броские фразы, высмеивающие соперника) о том, что Dizaster выступает как американец, притом что США ведут войну на Ближнем Востоке. Русскоязычный Twitter уже после первого раунда безапелляционно заявил о победе Федорова.

"Окси расслаблялся"

Dizaster начал раунд со стереотипов о России: упоминания украинской границы, российских хакеров и русских невест. Далее на протяжении примерно минуты Ягами рассказывал Мирону о том, что бы он с ним сделал — и речь не о совместном походе в кино. Кроме того, Dizaster увязал тату на шее Федорова "1703" (год основания Санкт-Петербурга) с намеком на его нетрадиционную ориентацию. Точнее говоря, это был совсем не намек.

Стоп-кадр из трейлера рэп-баттла, в котором встретились российский рэпер Oxxxymiron и известный американский рэпер Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube
В сети появился первый раунд рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster
Далее в ход пошли русский акцент, который попытался изобразить Dizaster, и новый ряд стереотипов: водородные бомбы, водка и женщины с пониженной социальной ответственностью.

В какой-то момент запахло интригой, которую все ждали еще с начала первого раунда. "Давайте поговорим про Окси", — объявил американский рэпер. В России оппоненты Мирона после подобной заявки как правило упоминали историю скандального видео с рэпером Жиганом, выставляющего Окси не в лучшем свете. В какой-то момент вспоминать об этом стало дурным тоном, что, видимо, и учел Dizaster. Но все скатилось к рассказу о том, как Ягами якобы устроил Федорова в Оксфорд.

Cтоп-кадр из трейлера рэп-баттла Oxxxymiron и Dizaster
© Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube
"У вас коммунизм!" Лучшие моменты баттла Oxxxymiron и Dizaster
"Я устроил его в Оксфорд и предложил ему работу. Но он не захотел, потому что Окси расслаблялся. И он, наверное, думал, что равных ему не найдется. Лежал, бодрился и пил антиоксиданты", — кричал американец (перевод с английского).

Выступление Dizaster во втором раунде продлилось меньше пяти минут чистого времени.

Кого по-арабски называют "баба"

Свой выход Мирон начал с многослойной шутки про наличие буквы "X" в имени артиста.

"Нужен фактор X, DMX и Xzibit со мной согласятся. Поэтому в твоем имени икса нет, а в моем – целых три", — заявил Федоров. Он продолжил обыгрывать это и в следующих строчках.

К удивлению российской публики, привыкшей наблюдать другой настрой оппонентов, Dizaster радовался каждому панчу Мирона, словно ребенок, получивший в подарок чупа-чупс. В какой-то момент он в ходе выступления Окси не выдержал, прокричав: "Огонь! Почему всегда против меня у соперников получается лучший баттл?!" Это произошло после шутки о Сталине: "Нашими родителями были Ельцин и Ленин. Ах, ты злишься, потому что я прошелся по тебе как Иосиф Сталин?"

Рэп исполнитель Oxxxymiron. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Oxxxymiron прокомментировал рэп-баттл с Dizaster
К концу раунда Мирон все же скатился к шуткам про кебаб, кальян, "Хезболлах" и прочие стереотипы об арабском мире.

Закончил выступление Федоров игрой слов на трех языках: "Я тот, кого по-арабски называют "баба" (то есть мудрый мужчина или духовный наставник), а ты тот, кого бабой называют по-русски". По ощущениям выступление Мирона казалось примерно втрое дольше, чем выход Ягами. Хотя на двоих раунд занял около 15 минут.

Ранее телеканал ТВ-3 сообщил, что покажет в своем эфире рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster 16 октября. Планировалось, что трансляция будет вестись с переводом и закадровым комментарием. Позднее Федоров в своем Twitter опроверг эту информацию и сообщил, что ролик появится в сети. В пресс-службе ТВ-3 на запрос РИА Новости не ответили.

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