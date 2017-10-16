Коллеги оперного певца Охотникова сообщили причину его смерти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Оперный певец Николай Охотников скончался от лейкоза, сообщили его коллеги.

Солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР Николай Петрович Охотников скончался в понедельник на 81-м году жизни. Более 30 лет Охотников отдал Кировскому театру, в труппу которого был приглашен в 1971 году. В этом театре Охотников отдал сыграл свои лучшие роли, в числе которых Кутузов в "Войне и Мире", Филипп II в "Доне Карлосе", Гремин в "Евгении Онегине" (за эту роль он получил государственную премию).

"Сегодня от лейкоза скончался выдающийся певец, педагог, мастер камерного и оперного пения, лауреат госпремии, народный артист СССР, лауреат конкурса Чайковского, солист Малого оперного и Мариинского театров, профессор СПб Консерватории — Николай Петрович Охотников. Приносим соболезнования близким, а также ученикам, коллегам", — говорится на странице группы "Форум вокалистов училища Римского-Корсакова" в социальной сети ВКонтакте.

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, Охотников передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов. Как сообщается на сайте консерватории, в числе его учеников — народный артист России Геннадий Беззубенков, народный артист Республики Северная Осетия — Алания Михаил Колелишвили, заслуженный артист России Александр Морозов, заслуженный артист России Петр Мигунов, заслуженный артист России Карен Акопов, солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Михаил Петренко, Эдем Умеров, Владимир Феляуэр, лауреаты международных конкурсов Юрий Власов и Станислав Сергеев.

Ранее Колелишвили в своем аккаунте в сети ВКонтакте сообщал о госпитализации Охотникова. Он отмечал, что 20 сентября его забрали на "скорой" с диагнозом "острый лейкоз крови", и призывал желающих сдать кровь для своего учителя и коллеги.