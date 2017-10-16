В консерватории имени Римского-Корсакова рассказали Николае Охотникове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Выдающийся оперный певец Николай Охотников, скончавшийся в понедельник на 81-м году жизни, пользовался любовью и уважением учеников, сообщает Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, где преподавал Охотников.

Солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР Николай Петрович Охотников скончался в понедельник на 81-м году жизни. Более 30 лет Охотников отдал Кировскому театру, в труппу которого был приглашен в 1971 году. Здесь он сыграл свои лучшие роли, в числе которых Кутузов в "Войне и Мире", Филипп II в "Доне Карлосе", Гремин в "Евгении Онегине" (за эту роль он получил государственную премию).

Будучи профессором Санкт-Петербургской консерватории, Охотников передавал свое мастерство молодому поколению вокалистов. На сцене "Мариинки" и сейчас продолжают петь его ученики — Александр Морозов, Юрий Власов, Виталий Янковский.

"Наряду с артистической карьерой, Николай Охотников воспитал блестящую плеяду учеников, которые с неизменным успехом выступают на лучших оперных сценах мира. Музыкант пользовался уважением и любовью среди своих коллег и многочисленных учеников. Светлая память о нем навсегда пребудет в наших сердцах. Скорбим и выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойного", — сообщается на сайте консерватории.

Как уточняет музыкальное учебное заведение, о дате, месте и времени похорон Охотникова будет объявлено дополнительно.