Известные актеры поделились в соцсетях воспоминаниями о Марьянове

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Известные актеры Александр Домогаров и Гоша Куценко, актриса Алена Хмельницкая и другие вспоминают на страницах в социальных сетях актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни 15 октября.

Марьянов скончался в воскресенье, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и следствие проверяют эти данные, региональный СК проверяет распространенную в СМИ информацию об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь Марьянову.

Александр Домогаров вместе с Марьяновым снимался в сериале "Графиня де Монсоро", который вышел на экраны около 20 лет назад.

Актер Гоша Куценко, который также исполнил одну из ролей в сериале и неоднократно сотрудничал с Марьяновым на других проектах, поделился на странице в Instagram совместными фото с ушедшим актером.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 15 2017 в 2:24 PDT

Актриса Алена Хмальницкая, которая работала с Марьяновым на площадке фильма Тиграна Кеосаяна "Мираж", также посвятила ему пост.

"Димка… Дружочек моя дорогой… Как же так? Сколько бы тебе еще сделать всего…. Прощай! Светлая память", — написала Хмельницкая на своей странице в Instagram.

Кроме того, актера вспомнили Максим Виторган, певец Филипп Киркоров, киновед и режиссер Любовь Аркус и другие деятели культуры.

Дмитрий Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И", играл в кино. Марьянов снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город". Всего им было сыграно в кино более 80 ролей.